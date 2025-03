Il giusto Sprint dei Marquez. Bagnaia, un podio da saggio

Il copia e incolla fra il risultato delle qualifiche e il podio della Sprint Race, sembra chiarire subito un paio di concetti che la stagione 2025 si porterà dietro dal Gp della Thailandia in poi. Riassumendo, in attesa della gara (in programma stamani, alle ore 9 in Italia), Marquez, inteso coma Marc ha acceso la sua prima stagione in Ducati ufficiale in modo perfetto.

Alex, quindi il fratellino, ha dimostrato di essere un degno erede-concorrente della dinastia spagnola. Bagnaia c’è, ma non è ancora al top e per mettersi in scia a Marquez senior, nonché compagno di team, dovrà battersi come un leone. Riassunto bis: Marc ha fatto pole e vinto la Sprint del Gp della Thailandia, Alex è arrivato secondo in entrambi i casi e Pecco ha preso sempre il terzo tempo. "Sono molto soddisfatto – giura e assicura Marc –. L’intesa con questa moto è stata subito eccezionale, dai primi giri di test. Ho un passo importante e ho sfruttato al meglio il fatto che la pista della Thailandia mi piace molto. Fare pole e vincere la prima Sprint dell’anno è un inizio perfetto. Vincere la gara? Beh, sarebbe mettere la corona su un weekend da sballo, ma nei giri del Gp tutto sarà un po’ più complicato".

Piccola bugia, quella di Marquez che sa benissimo che le indicazioni portate in Ducati dopo il supersabato lo indicano come il pilota da battere e quindi sicuro protagonista anche della domenica. E Bagnaia? La strategia di Pecco è stata quella di portare a casa quello che – al momento – per lui è il massimo. "Forse – sottolinea – sarei potuto arrivare anche secondo, ma non ho voluto rischiare troppo. Il gran caldo, la gomma anteriore che soffriva… Insomma, iniziare la stagione con un podio va comunque bene. Specie dopo quanto di poco positivo mi era accaduto nel venerdì delle prove". Soddisfatto ma non troppo Bagnaia, proprio come Dall’Igna che rivedendo il potenziale di Bagnaia in vista della gara, suggerisce: "Magari dovrà osare qualcosina di più".

La Sprint ha poi raccontato il piccolo-grande capolavoro di Ogura (Aprilia Trackhosuse), quarto; le buone sensazioni di Morbidelli (Vr46), quinto, mentre Bezzecchi (Aprilia) ha sofferto più del previsto. Il programma. Oggi (con repliche a partire dalla tarda mattinata a scorrere su SkyMotoGp e Now) le gare di Moto3 e Moto2 che si sono corse all’alba. La MotoGp (con diretta alle 9 e repliche dopo pranzo).