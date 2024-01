Il nuovo nome. Alpha Tauri cambia. Sarà ’Visa Cash App’

Alpha Tauri cambia nome: sarà conosciuta come Visa Cash App RB, come ha annunciato il team italiano. Il gigante dei pagamenti Visa ha firmato un accordo pluriennale per essere partner di entrambi i team di proprietà Red Bull. La vettura Red Bull guidata da Max Verstappen e Sergio Perez avrà i suoi loghi su entrambe le vetture, mentre i nuovi sponsor appariranno nel nome del titolo della rinominata Alpha Tauri. La nuova livrea della squadra sarà svelata in un evento a Las Vegas l’8 febbraio.