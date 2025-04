In Bulgaria solo Raffaeli e Sella nell’individuale. Forfait delle Farfalle:: "Pausa di riflessione»

Intercettazioni telefoniche, accuse, indagini: il lato oscuro della ginnastica ritmica, settimana dopo settimana, emerge e si allarga. Diventa così fondamentale, per tutto il movimento, che si torni a parlare anche della parte sportiva. Mentre alcune farfalle si prendono una "pausa di riflessione", sono partite per la Bulgaria, per la prima tappa di Coppa del Mondo, la milanese Viola Sella e Sofia Raffaeli. Toccherà alla lombarda, classe 2006, affiancare la stella di Fabriano e iniziare a prendere confidenza con le gare internazionali. Sella, che ha debuttato nell’ultima tappa di Milano nel 2023, si allena nella sua città con la storica società Forza e Coraggio, seguita da Daniela Vergani. Negli ultimi due anni ha raccolto due bronzi agli Assoluti alle spalle di Baldassarri e Raffaeli. In Bulgaria potrà imparare qualcosa proprio dal bronzo olimpico Sofia Raffaeli, che nelle ultime ore, ha ricevuto la vicinanza del Presidente Andrea Facci che ha fatto visita alla palestra di Fabriano dove si allena sotto la guida di Claudia Mancinelli. Per le due (e per la squadra) gli obiettivi rimangono gli Europei di Tallin a giugno, la finale della World Cup a Milano a luglio e i Mondiali di Rio de Janeiro di agosto. Saranno presenti solo loro in pedana, mentre le Farfalle o ciò che rimane della squadra, bronzo olimpico a Tokyo e Parigi, salteranno il debutto. La pedana di Desio, centro federale dove si allena la squadra, per alcuni giorni è rimasta vuota e pian piano si sta tornando alla normalità. Le azzurre rimandano a data da destinarsi il ritorno alle competizioni, scelta tecnica concordata con i vertici federali. "Ci teniamo a sottolineare che questa scelta non è stata motivata da una presa di posizione né da un atteggiamento di arroganza, ma è stata una decisione supportata e condivisa da tutta la squadra", hanno detto Martina Centofanti, Daniela Mogurean e Laura Paris, le tre azzurre che hanno deciso di non partecipare alla prima tappa, colpite dal licenziamento della dt Emanuela Maccarani, indagata per presunti abusi sulle atlete: "Questo cambiamento improvviso ha avuto un impatto forte su tutto il gruppo, ma in particolare su noi veterane, che abbiamo lavorato per anni al fianco della nostra allenatrice, che è stata per noi una guida e un punto di riferimento fondamentale. In accordo con il presidente Facci e dopo aver informato l’Aeronautica Militare, nostro Gruppo Sportivo, abbiamo avuto la necessità e la possibilità di prenderci alcuni giorni per riflettere, metabolizzare, parlare con i nostri familiari e prenderci una pausa anche dagli allenamenti".

Giuliana Lorenzo