In Indonesia la presentazione del Pertamina-Vr46. Ecco le Ducati di Vale: "Siamo molto ambiziosi»

Giallo (quello di Valentino) colore predominante sulla carena. Il 46 (il numero di Valentino) come sfondo sul cupolino delle moto, quasi a supportare il 49 e il 21 che sono la targa di Fabio Di Giannantonio e di Franco Morbidelli.

E poi – ovviamente – il battesimo, le parole e la spinta (ovviamente di Valentino) nella direzione di un 2025 che per il team di Rossi, il Pertamina-Vr46, sarà un anno da vivere tutto d’un fiato.

Sentite Rossi: "Per questo 2025 le aspettative sono piuttosto alte, perché siamo diventati il secondo team di Ducati, che negli ultimi anni ha la moto più competitiva".

"Abbiamo due piloti italiani molto forti – sono ancora parole di Vale –. Franco Morbidelli è dell’Academy e l’abbiamo seguito da quando ha iniziato la carriera. Per noi è importante avere un pilota dell’Academy, è un po’ una chiusura di un cerchio. Poi abbiamo Fabio Di Giannantonio, molto veloce con la Ducati, è super carico e avrà la moto ufficiale. L’obiettivo è cercare di fare più podi possibile e vincere qualche gara finendo bene in campionato". Diggia e Morbido sorridono mentre si alza il velo sulle loro Ducati Desmosedici. Con un dettaglio essenziale e decisivo. Essendo ’scalato’ a primo team satellite del gruppo di Borgo Panigale, il team di Valentino avrà per il Mondiale che sta per iniziar una Desmo Gp25 (quella di Di Giannantonio) identica a quella di Bagnaia e di Marquez.

"La nuova livrea è fantastica – dice Fabio –, con piccoli dettagli abbiamo fatto un altro grande step". Lui, Diggia, che ha chiuso il 2024 in anticipo per presentarsi in sala operatoria e farsi rimettere in sesto una spalla finita male a fine estate. "Per quanto riguarda la spalla – sottolinea – , sto recuperando bene dall’operazione, che è stata tosta. Penso di essere all’85%, ma durante l’inverno abbiamo lavorato molto e conto di arrivare alla prima gara al 100 per cento".

Chiusura per Morbidelli. "È una bellissima cosa correre per il team di Valentino Rossi, che ha reso il motociclismo più bello. C’è un’atmosfera fantastica e credo che questo sia uno dei punti forti di questa squadra".