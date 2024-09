Incidente Marquez-Bagnaia, patatrac ad Aragon. Paura per Pecco: la dinamica dello scontro con Alex

Aragon, 1 settembre 2024 – Un incidente pesantissimo con rischi anche per la salute di Pecco Bagnaia. A cinque giri dalla fine del Gp di Aragon di Motogp, mentre cercava di superare Alex Marquez per arrivare sul podio, il campione del mondo della Ducati si è scontrato con il fratello di Marc Marquez. Bagnaia aveva già effettuato il sorpasso quando il più giovane dei Marquez, nel tentativo di impostare la curva successiva, rialzandosi si è scontrato con la moto di Pecco che stava ancora facendo la piega durante la curva.

La carambola ha innescato anche un momento pericoloso per Bagnaia perché la Ducati del Team Gresini dello spagnolo durante la caduta è finita sopra il pilota piemontese che ha rischiato di rimanere schiacciato. Per fortuna, nonostante la grande rabbia per la caduta, pochi istanti dopo Bagnaia si è rialzato apparentemente senza conseguenze sul piano fisico, anche se comunque è stato portato al centro medico per esami più approfonditi. Le prime dichiarazioni del dottor Chartre sulle condizioni del pilota italiano sono confortanti: "Bagnaia ha preso una brutta botta alla clavicola sinistra. Non ci sono, però, fratture di alcun

tipo. Si tratta solo di una forte contusione".

Conseguenze ce ne sono invece per la classifica del mondiale, con Martin che ne approfitta e grazie al secondo posto finale (dietro a Marc Marquez) rosicchia oggi 20 punti tondi al pilota piemontese.

Pecco: “Non è vero che non mi ha visto: ha accelerato”

"In Race Direction Alex Marquez non mi ha nemmeno guardato in faccia: è stata una situazione spiacevole. Non è vero che non mi ha visto al momento del sorpasso. Ho sentito che ha dato un colpo di gas e anche la telemetria conferma quello che dico"è il j'accuse di Bagnaia, ai microfoni di Sky Sport, al termine del Gran Premio di Aragon. "Alex mi è venuto addosso in pieno. Io avevo approfittato del suo errore per mettermi davanti. Ho sbagliato evidentemente a non considerare chi avessi superato. Quando prendi un pilota in pieno di solito si chiede scusa. Lui mi ha addirittura mandato a quel paese". Il pilota piemontese ha poi rassicurato in merito alle sue condizioni fisiche: "Ho abbastanza male alla spalla sinistra, ma non c'è niente di rotto. Cercherò comunque di arrivare a Misano in forma".