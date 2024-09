MotoGp Aragon, Marc Marquez torna al successo. Secondo Martin. Brutta caduta di Bagnaia e Alex Marquez

Roma, 1 settembre 2024 - Marc Marquez torna grande protagonista del Gran premio di Aragon. Il pilota della Ducati Gresini ha dominato oggi la gara, mentre ieri aveva conquistato la pole position e vinto la Sprint Race. Gp da dimenticare invece per Francesco Bagnaia, coinvolto in un incidente e conseguente caduta da Alex Marquez. Il pilota della Ducati stava superando lo spagnolo per la terza posizione quando le due moto si sono toccate. L'italiano è finito anche sotto la moto del rivale. I due sono stati visitati nella clinica del circuito. Quarto si piazza Binder, seguito da Bastianini, Morbidelli, Di Giannantonio e Bezzecchi. Chiudono la top ten Miller e Rins. Out anche Vinales, Quartararo e Oliveira.

Per Marc Marquez un successo che arriva dopo 1043 giorni di digiuno, senza contare la Sprint di ieri. Lo spagnolo non ha avuto problemi: è scattato subito in testa e ha tenuto il suo ritmo senza temere avversari. Jorge Martin secondo consolida la prima posizione nella classifica mondiale MotoGp con un vantaggio di 23 punti su Pecco Bagnaia.

Rivivi la gara

L'ordine di arrivo della gara:

1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 41'47"082 alla velocità media di 167,6 km/h

2. Jorge Martin (Esp) Ducati a 4"789

3. Pedro Acosta (Esp) Ktm 14"904

4. Brad Binder (Rsa) Ktm 16"459

5. Enea Bastianini (Ita) Ducati 18"776

6. Franco Morbidelli (Ita) Ducati 20"549

7. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 21"159

8. Marco Bezzecchi (Ita) Ducati 24"759

9. Alex Rins (Esp) Yamaha 39"420

10. Jack Miller (Aus) Ktm 39"966

Giro più veloce: Marc Marquez (lap 9) in 1'48"186 alla velocità media di 168,9 km/h.

Classifica piloti: 1. Jorge Martin (Esp) 299 punti 2. Francesco Bagnaia (Ita) 276 3. Marc Marquez (Esp) 229 4. Enea Bastianini (Ita) 228 5. Pedro Acosta (Esp) 148 6. Brad Binder (Rsa) 145 7. Maverick Vinales (Esp) 139 8. Aleix Espargaro (Esp) 118 9. Fabio Di Giannantonio (Ita) 113 10. Alex Marquez (Esp) 104.

Classifca costruttori: 1. Ducati 426 punti 2. Aprilia 218 3. Ktm 217 4. Yamaha 62 5. Honda 32.

Moto 3, Lunetta terzo con il 58 di Simoncelli

Il rookie Luca Lunetta della SIC58 Squadra Corse ha conquistato il primo podio in carriera. Un terzo posto emozionante visto che Lunetta ha corso con il numero 58 di Simoncelli, e che ha riportato l’Italia sul podio della categoria dopo oltre un anno di digiuno (l'ultimo fu Migno nel GP di Argentina 2023). La gara è stata vinta da Josè Antonio Rueda, in sella alla Ktm, davanti all'olandese Collin Veijer (Husqvarna). "Essere qui è un'emozione davvero incredibile. Devo ringraziare la mia famiglia, perché insieme a me hanno fatto tanti sacrifici per arrivare a questi livelli" ha dichiarato Luca Lunetta. "Il numero 58 di questa squadra è speciale. Dopo essermi fatto male al polso, un mese fa, sto recuperando la giusta forma".