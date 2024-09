MotoGp Aragon, fulmine Marquez nelle pre-qualifiche: Bagnaia è sesto. Ecco i piloti che accedono al Q2

Aragon, 30 agosto 2024 – Fulmine Marc Marquez nelle pre-qualifiche del Gran premio d’Aragon della MotoGp. Dopo la prima sessione di libere, lo spagnolo del team Ducati Gresini si conferma il più veloce, staccando i due piloti dell’Aprilia, Aleix Espargaro e Maverick Vinales.

Quarto tempo per Jorge Martin, davanti ad Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Per il campione del mondo della Ducati fondamentale il pass per il Q2 dopo una prima sessione in ombra. Chiudono la top ten Franco Morbidelli, Johann Zarco, Raul Fernandez e Miguel Oliveira. Sabato sono in programma le qualifiche alle 10.50. Piatto forte di giornata la Sprint Race alle 15.

La top ten delle pre-qualifiche

1. M. Marquez 1'45.801

2. A.Espargaro +0.272

3. Vinales +0.316

4. Martin +0.578

5. A. Marquez +0.605

6. Bagnaia +0.790

7. Morbidelli +0.904

8. Zarco +0.931

9. R Fernandez +1.039

10. Oliveira +1.054

Come sono andate le FP1

Marc Marquez (Ducati Gresini) è stato il migliore nelle FP1 del Gran premio di Aragon di MotoGp. Sul circuito del MotorLand, il tempo registrato dall'otto volte campione del mondo è di 1'48"289. Il podio della sessione parla tutto spagnolo ed è composto da Jorge Martin (Ducati Prima Pramac, +0"483) e Pedro Acosta (Ktm GasGas, +0"613), rispettivamente secondo e terzo. Bene anche il sudafricano Brad Binder (Ktm, +0"663), al quarto posto; quinto, invece, Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina, +0"665), primo degli italiani, nonostante gli acciacchi fisici.

Nell'ordine, chiudono la top ten Alex Marquez, Miguel Oliveira, Jack Miller, Enea Bastianini e Franco Morbidelli. È stato un turno di studio con tutti i piloti spesso in difficoltà nel fermare la moto in staccata. Inizio in salita per Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo, +1"927), ventunesimo e alla ricerca del giusto feeling con la moto.

MotoGp Aragon, rivivi le pre-qualifiche

Dove vedere la MotoGp Aragon in tv

Sarà Sky Sport a trasmettere integralmente il weekend di gara di Aragon. I canali di riferimento saranno Sky Sport MotoGp, canale 208, e Sky Sport 1, 201, in streaming su Now Tv e Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro,Tv8, canale 8 del digitale terrestre, trasmetterà live le qualifiche del sabato, di tutte le classi, e la Sprint Race.