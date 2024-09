Bagnaia-Marquez, caos dopo l’incidente ad Aragon. Pecco attacca, ma Alex si difende: “Poteva lasciare spazio”

Aragon, 1 settembre 2024 – Nel giorno del ritorno al successo di Marc Marquez ad Aragon, 1.043 giorni dopo l’ultima volta, Alex Marquez e Pecco Bagnaia si sono stesi a terra, con accuse pesanti del campione del mondo verso lo spagnolo. Un errore del numero 73 in curva 12 ha spalancato a Bagnaia la possibilità di infilarlo nella 13 per un posto sul podio, ma, quando Pecco era già passato, Alex ha deciso di non mollare e provarci all’interno. Lo ha preso in pieno e Bagnaia, cadendo, è pure rimasto sotto la moto con il rischio di un infortunio grave. Insomma, per Pecco non ci sono dubbi: colpa di Alex. Accuse pesanti del ducatista ufficiale che è convinto del fatto che Marquez abbia accelerato a centro curva ed entrare in contatto, aspetto che sarebbe poi confermato dalla telemetria. Marquez si difende dicendo di non aver visto Bagnaia passare all’esterno, ma è difficile credergli.

Marquez: “Pecco poteva lasciarmi un metro”

Pecco Bagnaia non ci sta. Alex Marquez lo ha visto entrare all’esterno e ha accelerato, sostanzialmente provocando la caduta di entrambi. Il rivale si difende, dicendo l’opposto e criticando Pecco per non aver lasciato spazio. Lo strascico andrà avanti per molto tempo perché Bagnaia ha perso punti importanti da Martin in un weekend dove stava limitando i danni con un buon posto sul podio. “Non ci siamo parlati, non mi ha neanche guardato in faccia – l’accusa di Bagnaia – Non è vero che non mi ha visto, ho sentito che ha dato un colpo di gas e l’abbiamo visto in telemetria. Ho approfittato di un suo errore, ma forse ho sbagliato a non considerare chi fosse”. Bagnaia molto arrabbiato e ad Aragon potrebbero essersene andati punti pesanti nella lotta mondiale, sperando non risultino decisivi. Ma Alex Marquez si difende: “Non ho visto nessuno nel cambio di direzione della tredici e Pecco ha chiuso la linea – la sua risposta – Non so cosa ho fatto con l’acceleratore, lui dice una cosa ma io non sapevo che fare perché l’unico scopo era evitare di andare contro il muro. Se qualcuno poteva evitare il contatto quello era lui”. Insomma, accusa e difesa, ma alla fine le immagine sembrano dare ragione a Bagnaia, che era già abbondantemente davanti e risulta impossibile che Marquez non lo abbia visto inserirsi a sinistra. Marquez ha poi proseguito la sua tesi difensiva: “Bastava lasciare un metro, capisco che si stia giocando il mondiale e aveva una opportunità di podio, ma lui pensa che sia stata colpa mia e io penso sia stata un po’ colpa sua. Poi non è vero che l’ho mandato a quel paese”. Insomma, non sarà facile riportare la tregua tra i due e se le prove di convivenza con la famiglia Marquez iniziano così nel 2025 per Pecco sarà ancora più dura. Mantenere gli equilibri a Borgo Panigale diventa difficile…

Leggi anche - MotoGp Aragon, cosa è successo tra Marquez e Bagnaia