La festa comincia a metà gara nello stabilimento bolognese dove accade la magia: "Ecco il risultato che aspettavamo». Borgo Panigale esplode di gioia: tifosi da tutta Italia

Campioni del mondo. Di nuovo. Pecco Bagnaia porta la nuvola rossa sul gradino più alto del podio, per la seconda volta consecutiva. Ed è subito grande festa in casa Ducati, tra canti, grida e applausi. A Borgo Panigale, cuore produttivo delle due ruote, oltre duemila persone si sono radunate per seguire la corsa di Valencia sul maxi schermo allestito per l’occasione. Dai dipendenti dell’azienda agli iscritti ai club, da tutta Italia sono arrivati nella terra dei motori per festeggiare Bagnaia. Il prato è un tappeto di cappellini rossi, fitti sulla pista, che iniziano a volare quando, ad ancora ventidue giri dalla fine, Pecco si aggiudica il titolo. Non c’è più motivo di contenersi, la gioia prende il sopravvento e il pubblico esplode in un boato. Sono le urla, gli applausi e le trombette a fare gli onori di casa, mentre Pecco corre in testa a tutti. Qualcuno si commuove, altri saltano di gioia. "Ho guidato la mia Ducati dall’Abruzzo, nonostante il freddo – dice un tifoso –. Abbiamo già vissuto momenti come questo, ma ogni volta il cuore batte più forte". Tra i fan, c’è Alice, che è rientrata dall’estero per vivere questo momento a casa. "Vivo in Germania, ma vedere la gara senza questa atmosfera non sarebbe stato lo stesso". I fumogeni dipingono l’atmosfera di rosso,come le maglie dello staff Ducati. "Da lavoratore, è un traguardo fondamentale che mette in luce lo sforzo di tutto il team", dice un dipendente.

"Da Rimini a qui per celebrare Pecco, ed è una soddisfazione infinita, una passione che viene dal cuore – raccontano Diego, Oscar e Valentina –. Una gara impegnativa, che ha portato al risultato che tutti speravamo". Sulle note di We are the champions, fiumi di spumante raggiungono i tifosi, tra cui ci sono i club di Prato e Siena. "Veniamo dalla Toscana – raccontano gli associati –. Erano anni che aspettavamo di vincere, e ora celebriamo per due volte di fila". Sciarpe e bandiere fungono da cornice per i sostenitori di Pecco che è entrato nel cuore di tutti. "Arrivo da Pavia - commenta Alessandro -. Non mi sarei perso questo momento per nulla al mondo: quanto questo sport può donare, lo si legge sul volto dei presenti". Volti che non lasciano dubbi e attendono il 15 dicembre, per portare la nuvola rossa nel centro della città. Mariateresa Mastromarino