La presentazione. Aprilia, c’è tutto per puntare al top. Sfida alla Ducati

"Vogliamo essere protagonisti. Ed è vero, nel 2024 alzeremo ancora l’asticella. Ne siamo orgogliosi. Siamo consapevoli che sarà una stagione impegnativa, ma abbiamo le carte in regola per fare bene e per poter vedere sul campo quanto di buono abbiamo costruito negli anni scorsi". Massimo Rivola, numero uno del team di Noale, accende così i riflettori sulla nuova Aprilia. E la Rs-Gp24 si presenta davvero in un ruolo da protagonista al via di questo Mondiale. Aerodinamica eccentrica, potenza rinnovata dopo anni di crescita e due piloti, Aleix Espargaro e Maverick Vinales, che hanno mille buoni motivi per puntare in alto. "Il nostro processo di crescita – aggiunge Rivola – è stato costante e il 2024 sarà per noi un anno importante per arrivare alla consacrazione definitiva". Ci sarà il testa a testa con la Ducati, ma ci sarà da guardarsi attorno e controllare la forza di Ktm e Yamaha, ma Espargaro non ha dubbi: "Faremo un altro passo in avanti. Ho fiducia e di sicuro siamo pronti alla battaglia". Battaglia nella quale anche e soprattutto Vinales dovrà avere un ruolo di primo piano. "L’ Aprilia, dopo i primi test, si è rivelata subito una moto di altissimo livello, crediamo di poter essere protagonisti. Sono molto contento di essere qui, sarà una stagione importantissima e ricca di soddisfazioni".

Riccardo Galli