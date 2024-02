La prima giornata del 2024 con i test di Sepang: oggi e domani si replica. Marquez soffre ma c’è, Pecco giù

Marquez più veloce di Bagnaia (nella foto). Ma entrambi distanti dalla prepotenza di Martin. Volendo estremizzare e sintetizzare il primo giorno in pista del 2024 della MotoGp, i concetti sono questi. Poi, però, bisogna osservare bene le sfumature e naturalmente prendere con il contagocce le primissime sentenze di un anno assolutamente difficile da interpretare.

La prima giornata di test ufficiali (si replica oggi e domani), in ogni caso, ha detto questo: Martin, dopo aver lottato per il Mondiale nel 2023, riparte – con la sua Ducati Pramac – con la voglia di essere il migliore. Subito veloce, velocissimo, a Sepang, e con le idee già chiare in prospettiva titolo 2024. Lì, dove andrà a incrociarsi con Pecco e Marquez, che ieri hanno chiuso rispettivamente con il tempo numero 16 e quello numero nove.

Bagnaia (caduto al primo giro della giornata) però non fa drammi. Anzi, promuove a pieni voti le sensazioni che gli ha regalato la Ducati 2024. "Sono migliori rispetto all’anno passato – garantisce Pecco –. Abbiamo fatto progressi in frenata e anche nella potenza del motore: era importante capire quello, non era il caso di provare il time attack, siamo soddisfatti così. Domani(oggi ndr) proveremo l’aerodinamica".

Più complicato – ma comunque soddisfacente – il debutto di Marquez sulla Ducati 2023 del team Gresini. "È stata una giornata strana, condizionata da qualche incomprensione nella prima parte", spiega Marc, sottolineando le grandi differenze che ci sono fra la sua (ex) Honda e la Ducati.

Nei tempi di giornata, molto bene Acosta (Ktm Tech3), secondo, ma anche Di Giannantonio (quarto) con la prima moto del Vr46. Positiva la giornata di Bastianini (quinto).