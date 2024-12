Le moto della Sic58 Squadra Corse in mostra a Milano: un tributo a Marco Simoncelli

Le due moto da gara della Sic58 Squadra Corse non si limiteranno a scendere in pista: in questi giorni stanno già conquistando il cuore pulsante di Milano. Fino al 10 gennaio, nella centralissima filiale della Cassa di Ravenna in via Dante 11, faranno bella mostra di sé, incarnando non solo eleganza e potenza meccanica, ma anche una storia di emozioni e valori che hanno attraversato il tempo. È un’occasione unica per gli appassionati di ammirare da vicino due autentiche protagoniste del campionato mondiale Moto3, trasformando una visita in banca in un viaggio tra sogno e velocità.

Ma dietro questa esposizione c’è molto di più. È l’inizio di una nuova avventura che lega indissolubilmente la Cassa di Ravenna alla Sic58 Squadra Corse, il team fondato da Paolo Simoncelli per onorare il ricordo del figlio Marco, il campione delle due ruote tragicamente scomparso a Sepang nel 2011. Un’alleanza che parla di sport, memoria e valori condivisi, pronta a scrivere un nuovo capitolo nella stagione 2025. Il logo della banca accompagnerà le moto della Sic58 sui circuiti di tutto il mondo, portando un messaggio che va oltre la velocità: quello della lealtà, della passione e del rispetto per l’avversario.

Fondata per trasformare un dolore immenso in energia positiva, la Sic58 Squadra Corse è una palestra di vita per giovani piloti, come Luca Lunetta e Stefano Nepa, che si sfideranno nella Moto3 e nelle MotoE. Ogni curva, ogni rettilineo è un tributo a Marco e ai valori che lui incarna, trasmessi da Paolo con una dedizione contagiosa. Questa collaborazione non è un semplice investimento di immagine per la Cassa di Ravenna. È un atto simbolico che unisce il passato al futuro, trasformando il rombo dei motori in un’eco che parla di speranza e perseveranza. Le moto esposte in via Dante non sono solo un’anteprima della stagione sportiva, ma un invito a riscoprire l’emozione che il mondo delle due ruote sa regalare: un’emozione che continua a commuovere e ad appassionare, facendo vibrare le corde del cuore.