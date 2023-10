Le quattro fatiche di Pecco. Il meteo ferma la Sprint, parte la volata al titolo

Quattro Gp alla fine del Mondiale e 27 punti di distacco fra Bagnaia e Martin. Questi i numeri con cui si è chiuso il Gp dell’Australia, finito in archivio senza la (mini) sentenza della Sprint Race che è stata annullata ieri per il gran vento e la bufera che si sono abbattuti sulla pista di Phillip Island.

Quattro, dunque, i Gp da qui alla fine del Mondiale. Si comincia nel prossimo weekend in Thailandia, e a seguire, a novembre, Malesia, Qatar e Valencia. Ventisette invece il distacco fra il leader della classifica, Pecco e Jorge, anche su lui su Ducati, ma quella con la targa del team Pramac.

Pecco, fra l’Indonesia e l’Australia è riuscito a riprendersi con forza la testa del Mondiale, sfruttando la doppietta di errori di Martin: caduta da atteggiamento presuntuoso in Indonesia; errore di scelta di gomme due giorni fa. Con tanto di pettegolezzo post errore in Australia (scelta della soft per la ruota posteriore con la prospettiva concreta di non finire la gara), accompagnato da voci che tiravano in ballo ’consigli’ di scuderia. Fantamotociclismo.

"In Thailandia – questo invece il messaggio di Bagnaia – punto ad essere veloce da subito. Dal venerdì. Ho voglia di vincere e di allungare il passo...". Allungarlo, ovviamente nella direzione del Mondiale. La replica di Martin? "Il mio obiettivo è di portare la sentenza sul titolo a Valencia", che poi sarà l’ultimo Gp del 2023, alla fine del prossimo mese.

Ma il Gp di Australia si è chiuso comunque con una vittoria italiana. Nella gara della Moto2 è infatti tornato a vincere Toni Arbolino (Marc Vds), primo sul traguardo dopo che la direzione gara ha interrotto la corsa – poco dopo metà giri – per maltempo. Arbolino ha piazzato così in classifica la metà dei punti.

In Moto3 ha vinto invece il turco Oncu (Ktm).

La classifica. 1) Bagnaia (Ducati) 366 punti; 2) Martin (Pramac) 339; 3) Bezzecchi (Mooney-Vr46) 293; 4) Binder (Ktm) 224; 5) Zarco (Pramac) 187.