Lo strapotere di Marquez e le mosse di Pecco. Bagnaia a sorpresa: in Texas con la Gp24

Trentuno punti di distacco, non è esattamente lo score che Bagnaia si sarebbe immaginato di avere da Marquez dopo (appena) due Gp targati 2025. Trentuno punti sono tanti, soprattutto se, proprio come Pecco e Marc si tratta di piloti che girano con la stessa moto, la Ducati. Già, la moto. E quella questione di feeling che Bagnaia evidentemente non riesce a mettere a fuoco e trovare con l’edizione 2025 della Desmosedici. Dunque... dunque, anche per provare a mettere un primo stop – ovvero non far incrementare ulteriormente a Marquez il vantaggio in classifica – il giorno dopo il Gp dell’Argentina, arriva direttamente dal Sudamerica (in un’intervista social rilanciata da Youtube), l’idea a sorpresa con cui Pecco vorrebbe affrontare la prossima gara, il 30 marzo, ad Austin, in Texas.

"Forse, nel prossimo Gp, potrei usare la Ducati Gp24...", ovvero la moto della scorsa stagione, quella con cui si è battuto fino all’ultimo per tentare di strappare il Mondiale a Martin. La mossa di Bagnaia potrebbe, dunque, essere quella di rimettersi in pista forte di una Desmo che conosce meglio e con la quale ha messo in fila una serie di vittorie da applausi. "In ogni caso – sono ancora sue parole dopo il mancato podio in Argentina , stiamo migliorando, ma non basta. Detto questo, non mollo e non mollerò e continuerò a lavorare perché so che il mio potenziale è più alto".

Di sicuro, non si può non ricordare che la prossima pista – appunto quella di Austin – è la favorita proprio di Marc Marquez. In Texas lo spagnolo ha dominato per una serie infinita di Gp. Lo chiamano lo Sceriffo da quelle parti. E stella e pistola li mostrerà anche per la sua prima volta da ducatista ufficiale.