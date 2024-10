Lunedì alle 21,30. Rossi, Forest e la Gialappa’s. E’ subito Show

Smoking bianco-argentato, papillon, parlantina da presentatore nato sul palcoscenico. "E come ci si sente nei panni di co-conduttrice (sì al femminile ndr) della puntata?" gli viene chiesto da... insensibili giornalisti in una pseudo-conferenza stampa di presentazione dell’evento.

"Io sarei il co-conduttore (al maschile ndr)", specifica una, due, tre volte, Valentino Rossi, accerchiato dai ragazzi della Gialappa’s band con i quali, vivrà la puntata di lunedì sera del GialappaShow (in onda alle 21.30 su Tv8 e SkyUno).

Sarà infatti Vale il co-conduttore (appunto) accanto al titolare di cattedra, ovvero il Mago Forest di una serata in cui spettacolo, ironia e in qualche modo sport, finiranno nel mirino della Gialappa’s (ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci).

Rossi è stato al gioco, si è divertito e ha saputo essere un numero uno anche in questa veste di uomo-spettacolo in un GialappaShow animato poi da Paola e Chiara e dall’attrice Matilde Gioli.

Il tempo di salutare il Mago Forest e per Valentino sarà già l’ora di mettersi in viaggio per gli Emirati Arabi e riaccendere il motore della sua avventura a quattro ruote. Nel prossimo weekend, Rossi sarà impegnto nella 8 Ore del Bahrain, quindi parteciparà al test Hypercar del Wec, con l’obiettivo di salire su questi bolidi (sempre sotto il marchio Bmw) e puntare, nel 2025, alla vittoria nella 24 Ore di Le Mans.

"Le Hypercar sono la MotoGp delle gare di prototipi. Hanno una super potenza. Sono impressionanti".

Riccardo Galli