Marc Marquez Debutta con Successo nella MotoGp con Ducati Gresini

Debutto da applausi. E prospettive segnate da sorrisi e ottimismo. Sì, la prima giornata (nella MotoGp, il 2024 è iniziato ieri a Valencia con una sessione di test ufficiali) di Marc Marquez in versione pilota Ducati _ quella del team Gresini _ è stata un successo. Lo racconta alla perfezione il quarto tempo assoluto confezionato dal pilota spagnolo che di fatto ha portato la sua Desmo più avanti di tutto il pacchetto dei nuovi compagni di avventura _ compreso il campione del Mondo, Bagnaia che ha chiuso undicesimo _ , escluso Bezzecchi (terzo). Il contatto, il primo dopo una vita in Honda, di Marquez con una Ducati, è stato subito positivo. Appena due, tre giri, per prendere confidenza con le esigenze della Desmosedici e Marc ha iniziato a macinare tempi da numero uno. A metà giornata, ovvero, poco prima dello stop per il pranzo, Marquez era già il miglior pilota del pacchetto Ducati. La giornata di Valencia è stata guidata dalla Aprilia di Vinales, secondo Binder (Ktm), con gli altri ‘deb’ nei nuovi team sicuramente più in affanno rispetto a Marquez. Marini con la Honda ha chiuso decimo, Di Giannantonio nel team di Valentino, settimo. Ora la MotoGp chiude per la pausa invernale. Appuntamento in Malesia a fine gennaio.

Riccardo Galli