Marquez su Ducati, sogno doppio. Lo spagnolo vuole battere Vale

C’era una volta un nemico. Anzi, il nemico. Sì, quel ragazzo-campione di nome Marc Marquez. Nemico, appunto e, diciamolo pure, a molti anche antipatico. C’era una volta tutto questo. Ma poi, si sa, il tempo modella e trasforma le cose fino a renderle clamorosamente diverse. Ribaltate. Ed è esattamente questo, quanto accaduto fra la Ducati e quel vecchio nemico. Oggi diventato prezioso compagno di avventura, sulla Desmosedici del team Gresini e domani punto di forza con ambizioni da numero uno al mondo, nel team factory, quello delle moto in rosso, accanto a Bagnaia.

La coppia d’oro del 2025, il dream team di Borgo Panigale ha preso corpo e forza dopo la gara di domenica al Mugello, ma in realtà, in casa Ducati la voglia di portare al vertice l’ormai ex nemico era chiara da tempo. Il discorso, insomma, era sufficientemente chiaro dal giorno in cui Domenicali e Dall’Igna avevano dato il benestare alla possibilità di consegnare a Marquez la Ducati di Gresini. Un anno di contratto e poi… Poi, appunto, la possibilità di affiancare Re Marc a super Pecco. Nella squadra ufficiale. Progetto ambizioso e difficile, anche perché in molti erano pronti a scommettere che Marquez (nella foto) avrebbe portato una bufera in casa Ducati. E invece il feeling fra il campione spagnolo e la Desmo è stato subito molto positivo, come positivo è stato il suo inserimento nella squadra di Nadia Gresini e accanto agli uomini di Borgo Panigale. La bufera, semmai, Marc l’ha portata in modo indiretto, costringendo con il suo balzo nella squadra top, a fare la valigia due big come Martin (corso in Aprilia) e Bastianini (nuovo leader di Ktm). Ma tant’è.

E ora, insieme, in coppia, Ducati e Marquez hanno la possibilità (o forse è un obiettivo vero e proprio) di riscrivere un’altra storia magica. E in mezzo c’è Valentino. Sì, lui è stato l’unico a soffrire, a non ambientarsi e a deludere sulla Rossa. Se Marquez come sono convinti a Borgo Panigale farà bene o vincerà, Vale in qualche modo sarà battuto e scavalcato dallo spagnolo. Battuto, magari anche nei numeri, con Marc alla caccia del Mondiale numero 9 (eguagliando così il primato di Rossi) e magari del numero 10. Per scavalcarlo. Storie di altri tempi. Anzi, no. Storie del futuro.