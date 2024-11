Martin festeggia il mondiale e diventa Terminator: “Hasta la vista baby”

Bascellona, 17 novembre 2024 – Metà umano e metà cyborg, fumo, effetti speciali e un frase diventata iconica: “Hasta la vista baby”. Festa totale per il nuovo campione del mondo della MotoGp, Jorge Martin. Dai tempi del Dottor Rossi siamo abituati a messinscena sopra le righe quando c’è da celebrare un trionfo. E in questo caso il pilota spagnolo non è stato da meno.

In omaggio a un anno da leone, ma soprattutto al suo soprannome ‘Martinator’, Jorge esce trasformato da un ‘cubo’ allestito in pista. Sul volto una maschera: metà umano e metà Cyborg, e mentre pronuncia la frase ‘Hasta la vista Baby’ (ripresa dal secondo film della saga di James Cameron) fa il gesto della pistola e fa saltare in aria un altro ‘cubo’, che contiene il casco d’oro da campione del mondo.

Il video dei festeggiamenti di Martin

Una scena che si piazza di diritto fra le più iconiche di sempre in Motogp, come la finta multa per eccesso di velocità a Valentino Rossi per il titolo del 2002 (e tanto di vigili in pista) o l’indimenticabile ‘condannato a vincere’, del 2003, quando il Dottore viene messo ai lavori forzati.