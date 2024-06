Mercato piloti: Razgatlioglu vuole la MotoGp, Bezzecchi verso Aprilia

Bologna, 21 giugno 2024 – Quando ha firmato per BMW, lasciando Yamaha, Toprak Razgatlioglu si era prefissato di vincere il titolo mondiale Superbike entro due anni, ma la sua escalation è stata formidabile e già ora guida la classifica con 21 punti sulla Ducati di Niccolò Bulega. Le prestazioni di Razgatlioglu con la casa tedesca non sono passate inosservate al mondo della Moto gp, che inizia a fare capolino. Due anni fa sembrava quasi certo il passaggio sulla M1, lui guidava la Yamaha ufficiale e aveva effettuato diversi test sotto gli occhi di Lin Jarvis, ma invece la carriera del pilota turco ha preso la strada di BMW in Superbike. Ma dopo un solo anno l’ipotesi Moto gp torna in auge.

Sofuoglu: “Toprak vuole la MotoGp”

Per Toprak sembra arrivato il momento di fare un grande salto in avanti nella sua carriera, tentare cioè di competere con i migliori piloti al mondo con i prototipi. Basta derivate di serie, lui è stato campione del mondo 2021 con Yamaha, ora è arrivato il tempo della Motp gp. Il suo manager Kenan Sofuoglu ha parlato chiaro a Speedweek: “L’obiettivo era vincere in due anni il titolo con BMW in Superbike, ma le cose stanno andando già molto bene e Toprak sta guidando in maniera eccezionale. C’è molto interesse per lui nel paddock della Moto gp”. E allora bisogna sfruttare l’occasione, i treni non è detto ripassino: “Toprak vuole sfruttare questa fase della sua carriera per fare il grande salto e l’abbiamo già comunicato a BMW. Non sappiamo ancora come funzionerà e dovremo trovare un accordo. Vediamo anche nel futuro cosa accadrà perché sappiamo che BMW vuole entrare nella Moto gp”. Considerando che lo sbarco dei tedeschi nella massima serie dovrebbe avvenire solo dal 2027, per Razgatlioglu rimangono in pista le aziende giapponesi, soprattutto Yamaha che per ora ha rinnovato Fabio Quartararo ma che dalla prossima stagione potrebbe avere due moto in più con il possibile passaggio di Pramac sotto l’egida dei tre diapason. Per Razgatlioglu si apre lo spiraglio di due anni in Moto gp in Yamaha per poi eventualmente tornare in BMW dal 2027. Ma il mercato piloti non è finito, perché Aprilia ha visto uscire Maverick Vinales e dalla prossima stagione la coppia di piloti ufficiale sarà totalmente nuova. Jorge Martin è già stato ufficializzato ma Massimo Rivola è molto vicino a un accordo con Marco Bezzecchi, propenso a lasciare Ducati per una moto ufficiale. Il pilota VR 46 preferisce Noale a una Ducati satellite. A quel punto il Bez andrebbe a fare coppia con Jorge Martin, rinforzando ulteriormente Aprilia che punta con decisione ai vertici del motomondiale e, perché no, alla lotta al titolo 2025.

