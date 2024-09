Moto gp, Bagnaia da record a Misano: “Ma il feeling è strano”

Misano Adriatico, 20 settembre 2024 – Record della pista per Pecco Bagnaia a Misano Adriatico nelle pre qualifiche del gp dell'Emilia Romagna che hanno decretato l’accesso diretto alla Q2 per i migliori dieci tempi. Il campione del mondo ha preceduto Jorge Martin di quasi due decimi e Marc Marquez di quasi tre, mentre quarto ha chiuso Enea Bastianini con 321 millesimi di ritardo. Dietro, si conferma una buona risalita di Yamaha con Fabio Quartararo quinto a sei decimi, appena davanti a Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Maverick Vinales. Insomma, una buona partenza per Pecco che è veloce, anche se a detta sua il feeling con la pista è stato strano, non ideale. Le sue sensazioni non rispecchiavano il cronometro.

Bagnaia: “Mi sono sentito lento”

Sorpreso dal cronometro Pecco. E’ andato veloce, velocissimo, ma le sue sensazioni sono state totalmente diverse. La pista è reduce dalla pioggia dei giorni scorsi, ma il meteo promette sole e ci sarà una evoluzione e tutto è in divenire. Bagnaia soddisfatto fino a un certo punto con il feeling nonostante il grande tempo fatto: “Il feeling è stato strano, mi sentivo lento – le sue parole a Sky Sport Moto gp – Nella prima fase di accelerazione manca grip, succede quando piove, però in trazione si riesce ad accelerare bene. Anche in frenata c’è da stare attenti e ho avuto sensazioni particolari”. Quasi incredulo Pecco dal 30.2 fatto registrare a fine giornata. Nessuno come lui e anche sul passo sembra andare bene, ma sul ritmo c’è anche Martin che va forte e tutto lascia intendere un duello tra i due sia sabato che domenica: “Diciamo che ho fatto tempi incredibili per le condizioni che c’erano – ancora Pecco – Solo io e Martin abbiamo fatto differenza anche sul passo gara. In qualifica potremmo scendere sotto l’1’30”, ma non è detto. Vedremo se il grip sarà migliore, però la temperatura dovrebbe abbassarsi”.

A sorreggere Bagnaia anche una condizione fisica migliore rispetto a due settimane. A Misano 1 era reduce dalla brutta caduta di Aragon e qualche acciacco se lo è portato dietro, oggi invece la condizione è migliore: “La vera differenza sta nel fatto che posso guidare al 100% rispetto a due settimane fa, mentre a livello tecnico abbiamo usato la stessa base con qualche piccola modifica che mi ha aiutato nella stabilità in uscita di curva”. Insomma, si preannuncia un weekend spettacolare con Ducati ancora protagonista con i quattro piloti principali, ma con Martin e Bagnaia che sembrano aver qualcosa in più rispetto a Marquez e Bastianini. Il programma prevede la Sprint Race sabato alle 15 e domenica la gara lunga alle 13, quindi un’ora prima rispetto al solito.