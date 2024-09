MotoGp Indonesia: orari e programma tv. Bagnaia prova a rimontare, servono 24 punti

Roma, 24 settembre 2024 – Ultimi sei appuntamenti per decidere il vincitore del mondiale di MotoGP 2024. Pecco Bagnaia è uscito dal doppio weekend di Misano senza una vittoria, beffato dalla pioggia e Marquez nel primo, da una gomma a detta sua difettosa nel secondo. Così, Jorge Martin ha colto la palla al balzo e allungato in classifica mondiale, nonostante sia stato scavalcato, con polemiche, da Enea Bastianini all’ultimo giro. E anche la ‘bestia’ è tornata moderatamente in gioco con 59 punti di ritardo, mentre Pecco insegue a 24 dal pilota Prima Pramac. Archiviata la parentesi europea, tornerà solo all’ultimo gp di Valensia, ora parte la tournée in Asia con il doppio impegno tra Mandalika e Motegi.

La cosa è certa, indipendentemente da chi vincerà: i due titoli iridati, costruttori e piloti, rimarranno a Borgo Panigale. Il mondiale costruttori è matematicamente già di Ducati, che lo ha festeggiato domenica a Misano 2 con sei gare di anticipo, segno di una superiorità netta e incontrovertibile e testimoniata dal quinto successo consecutivo tra le marche. Ma Borgo Panigale ha raggiunto anche un altro storico traguardo al Simoncelli, il centesimo successo in top class. Soprattutto negli ultimi quattro anni la crescita è stata vertiginosa e solo Joan Mir nel 2020 e Fabio Quartararo nel 2021 hanno limitato lo strapotere rosso. E anche il prossimo anno si preannunciano successi con la coppia di fenomeni, nello stesso box, composta da Pecco Bagnaia e Marc Marquez.

Per effetto del successo di Enea Bastianini a Misano 2, la classifica si è leggermente accorciata anche se Jorge Martin, sfruttando la caduta di Bagnaia, ha allungato a quasi un gp di vantaggio. Lo spagnolo comanda infatti con 24 punti sul campione del mondo in carica, 59 su Enea Bastianini e 60 su Marc Marquez. La prima non Ducati è la KTM di Brad Binder in quinta posizione distanziata di ben 184 punti dalla vetta. Questa la top ten

1 Jorge Martin 341 2 Francesco Bagnaia 317 3 Enea Bastianini 282 4 Marc Marquez 281 5 Brad Binder 165 6 Pedro Acosta 157 7 Maverick Vinales 149 8 Aleix Espargaro 127 9 Alex Marquez 121 10 Fabio Di Giannantonio 121

Circuito circondato da spettacolari panorami tropicali. Situato a Lombok, West Nusa Tenggara, il Pertamina Mandalika International Circuit offre un'esperienza indimenticabile agli appassionati di MotoGP. Inaugurato nel 2021, il circuito è lungo 4,3 km ed è composto da 17 curve, di cui 6 a sinistra e 11 a destra. Il primo evento internazionale del circuito è stato il round indonesiano del WorldSBK nel 2021, prima di aprire le porte alla MotoGP dal 2022. Con una capacità di quasi 200.000 tifosi, il circuito si trova in un'area integrata di intrattenimento e sport ed è circondato da spiagge e scenari naturali accattivanti. Possibilità di sorpasso in curva 1, curva 10 e nella caratteristica curva 16 quasi tutta in piega verso destra.

La competizione indonesiana si disputa a Mandalika dal 2022: in entrambi il Gp corsi Jorge Martin si è ritirato. La prima edizione è stata vinta, un po’ a sorpresa, da Miguel Oliveira che ha battuto Fabio Quartararo e Johann Zarco su pista bagnata, con Pecco Bagnaia uscito nella ghiaia e alla fine solo quindicesimo, mentre Jorge era caduto rovinosamente all’ottavo giro sprecando il secondo posto in griglia. Decisiva, invece, la gara dell’anno scorso. La volata di Pecco verso il secondo titolo ha avuto una grande propulsione a Mandalika, dove ha recuperato dalla tredicesima piazza fino al successo, sfruttando una caduta di Jorge Martin mentre era in testa. Una differenza del doppio considerando che lo spagnolo ha lasciato lì 25 punti finiti poi al rivale per il titolo. E dall’Indonesia dovrà ripartire ancora la rimonta di Pecco ora distante 24 punti da Jorge.

Si corre in Asia, quindi orari mattutini in Europa ma abbastanza affrontabili. Un po’ più dura seguire le qualifiche MotoGp del sabato, in programma alle 4.50 ora italiana, mentre la Sprint Race sarà alle 9, stesso orario della gara della top class la domenica. Si parte venerdì con le prime libere Moto 3 alle ore 3 di notte in Italia. Venerdì 27 settembre Ore 3.00 Moto 3 Free Practice Ore 3.50 Moto 2 Free Practice Ore 4.45 Moto gp Free Practice Ore 7.50 Moto 3 Practice 1 Ore 8.05 Moto 2 Practice 1 Ore 9.00 Moto gp Practice Sabato 28 settembre Ore 2.40 Moto 3 Practice 2 Ore 3.25 Moto 2 Practice 2 Ore 4.10 Moto gp Free Practice 2 Ore 4.50 Moto gp Q1 Ore 5.15 Moto gp Q2 Ore 6.50 Moto 3 Q1 Ore 7.15 Moto 3 Q2 Ore 7.45 Moto 2 Q1 Ore 8.10 Moto 2 Q2 Ore 9.00 Moto gp Sprint Race Domenica 29 settembre Ore 4.40 MotoGp Warm up Ore 6.00 Moto 3 Gara Ore 7.15 Moto 2 Gara Ore 9.00 MotoGp Gara

Come sempre, l’intero weekend di gara, a partire dalle libere del venerdì, sarà trasmesso in diretta da Sky Sport MotoGp, canale 208 di Sky, con telecronaca di Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 2 e Moto 3 e di Guido Meda a Mauro Sanchini per la MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro. Tv8 trasmetterà le qualifiche e la sprint race del sabato in diretta, mentre la domenica le gare andranno in differita di tre ore con questi orari: Moto 3 alle 9, Moto 2 alle 10.20, MotoGp alle 12.