Diretta Motogp oggi, Bagnaia sogna il colpaccio a Misano: vittoria e sorpasso in classifica a Martin. La gara live

Misano, 22 settembre 2024 – Francesco Bagnaia a caccia del weekend perfetto a Misano. Perché dopo aver centrato la pole record e aver vinto la Sprint race, il pilota della Ducati sogna la vittoria anche nel Gran premio dell’Emilia Romagna. Un successo che gli permetterebbe di scavalcare Jorge Martin nella classifica mondiale. Sarà un duello senza esclusione di colpi, con Pecco carico a mille dopo la prestazione di sabato. Ma attenzione alla voglia di rivalsa dello spagnolo, deciso a reagire dopo l’errore che gli è costato la Sprint race. Pronti a inserirsi nella battaglia anche Enea Bastianini (terzo nella gara veloce) e Marc Marquez, solo settimo in qualifica ma sempre protagonista in gara. Si corre alle 13.

MotoGp Misano, la diretta di oggi

Moto3

David Alonso (CfMoto) ha vinto la gara della Moto3. Nel corso dell'ultimo giro, il pilota colombiano si è reso protagonista di un meraviglioso doppio sorpasso sui rivali Piqueras e Holgado. Alonso festeggia così l'ottava vittoria stagionale: il titolo mondiale ora è solo questione di tempo (82 punti di vantaggio su Holgado). Secondo posto per lo spagnolo Angel Piqueras (Honda), vincitore della scorsa gara a Misano: gradino più basso del podio, invece, per l'olandese Collin Veijer (Husqvarna). Chiude quarto Daniel Holgado, retrocesso di una posizione per aver ecceduto i limiti della pista nel giro finale. Segue Ivan Ortola (Ktm), quinto. Nell'ordine, completano la top ten Luca Lunetta (migliore degli italiani), Joel Kelso, Adrian Fernandez, Matteo Bertelle e Jose Antonio Rueda. Filippo Farioli e Stefano Nepa sono rispettivamente dodicesimo e quattordicesimo.