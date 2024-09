Diretta Motogp oggi: Bagnaia fa pole e record a Misano. Martin insegue, Sprint race live dalle 15

Misano, 21 settembre 2024 – Pecco Bagnaia fa la voce grossa a Misano, nelle qualifiche del Gp dell’Emilia-Romagna di Motogp. Il pilota della Ducati Lenovo centra la pole position in 1’30”031, bruciando ancora una volta il record della pista dopo aver fatto faville già nelle libere di ieri. Nella Sprint race di oggi (qui sotto la diretta dalle 15) pomeriggio e nella gara di domani partirà quindi davanti a tutti in una prima fila tutta Ducati: secondo tempo per Jorge Martin (Ducati Prima Pramac, +0"214), terzo Enea Bastianini (Ducati Lenovo, +0"533), al terzo. Quarto tempo per il sudafricano Brad Binder (Ktm), mentre chiude quinto il rookie Pedro Acosta (Ktm GasGas): Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina) completa la seconda fila. Settimo, invece, Marc Marquez (Ducati Gresini), sottotono in qualifica e caduto nel corso del turno. Seguono Maverick Vinales (Aprilia), ottavo, e Fabio Quartararo (Yamaha), nono. Quarta fila composta, infine, da Morbidelli, Espargaro e Oliveira. Sarà quindi ancora una volta sfida Bagnaia-Martin, con lo spagnolo che guida la classifica piloti a quota 312 punti, sette in più del pilota italiano.

Motogp Emilia-Romagna, la diretta di oggi

La griglia di partenza

1ª fila: 1. F. Bagnaia 1:30.031 Ducati, 2. J. Martin 1:30.245 Ducati, 3. E. Bastianini 1:30.564 Ducati

2ª fila: 4. B. Binder 1:30.636 KTM, 5. P. Acosta 1:30.731 KTM, 6. M. Bezzecchi 1:30.837 Ducati

3ª fila: 7. M. Marquez 1:30.880 Ducati, 8. M. Viñales 1:30.909 Aprilia, 9. F. Quartararo 1:30.921 Yamaha

4ª fila: 10. F. Morbidelli 1:30.932 Ducati, 11. A. Espargaro 1:31.037 Aprilia, 12. M. Oliveira 1:31.114 Aprilia

5ª fila: 13. F. Di Giannantonio 1:31.285 Ducati, 14. R. Fernandez 1:31.402 Aprilia, 15. L. Marini 1:31.428 Honda

6ª fila: 16. J. Mir 1:31.450 Honda, 17. J. Zarco 1:31.501 Honda, 18. A. Fernandez 1:31.554 KTM

7ª fila: 19. J. Miller 1:31.695 KTM, 20. T. Nakagami 1:32.061 Honda, 21. A. Marquez 1:32.332 Ducati

Le dichiarazioni

"Sono stato molto vicino a scendere sotto l'uno e trenta: è un peccato non esserci riuscito. Stamattina la temperatura era troppo fresca per osare di più nelle curve a sinistra". Lo ha dichiarato Francesco Bagnaia ai microfoni di Sky Sport, primo al termine delle qualifiche del Gran Premio dell'Emilia-Romagna, disputate sul circuito di Misano. "Io e Martin siamo i due piloti più veloci come passo gara e time attack. Questo pomeriggio sarà fondamentale partire bene: le prove di partenza che ho fatto, però, non sono andate benissimo. Hanno riverniciato le righe bianche interne e ora sono molto scivolose. Bisognerà fare maggiore attenzione".

Parole importanti le spende anche lo sfidante. "A volte non ti fermi a riflettere su certe cose. Però io e Bagnaia, in questo momento, siamo ad un livello incredibile”, dice Jorge Martin sempre a Sky Sport. “Siamo i piloti più forti del campionato. Vedremo se nella Sprint riuscirò a lottare per la vittoria, ma servirà essere perfetti", eaggiunge. "Sono molto soddisfatto, perché sono riuscito a migliorare nuovamente nel time attack. Il primo run l'ho fatto da solo, ma poi nel secondo tentativo pensavo di fare meglio di Pecco prendendo un riferimento: purtroppo non è bastato".