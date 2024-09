Motogp Misano, Bagnaia: “Non avrei accettato il secondo posto”

Misano Adriatico, 21 settembre 2024 – Una Sprint race che è diventata una gara di qualifica, un successo davanti al pubblico di casa dopo che alla prima curva era finito terzo: prima gioia a Misano 2 per Pecco Bagnaia che ora è a meno quattro da Jorge Martin e nella gara lunga della domenica potrebbe sorpassarlo in classifica. Sabato da incorniciare per il campione del mondo che ha ottenuto la pole position con il record della pista, il secondo in due giorni, e poi vinto la gara Sprint con un inseguimento mozzafiato a Jorge Martin, poi sorpassato a pochi giri dalla fine complice un piccolo errore prima del tornatino del Carro. Bagnaia non si è fatto pregare e ha infilato lo spagnolo verso destra: non avrebbe mai accettato un’altra seconda posizione.

Bagnaia: “Ogni secondo posto vuole dire perdere punti”

Vero, Marc Marquez viene da due vittorie consecutive, ma la superiorità tecnica di Bagnaia e Martin è ancora evidente e da qui alla fine i secondi posti saranno mal tollerati. Chi arriva dietro perde punti e se vince uno non può vincere l’altro. Bagnaia, che si era fatto superare alla partenza, ha reagito e scacciato il rischio di un altro secondo posto. Non avrebbe potuto accettarlo: “Non avrei mai mollato oggi, non era proprio il caso di tirarsi indietro – le sue parole dopo la Sprint – In qualche modo mi sarei buttato dentro da qualche parte, anche rischiando qualcosa ma non avrei mai accettato un secondo posto”. Carica Bagnaia dunque, perché è arrivato il momento di rischiare qualcosina nella volata finale per il Mondiale. Non si può amministrare più di tanto: “Dopo due secondi posti oggi era fondamentale vincere una Sprint che non è il mio territorio e quindi ha una grande valore per noi questo primo posto. La differenza rispetto a Misano 1 è che ora sono fisicamente al 100%”. Ora sono quattro i punti di ritardo da Martin e una vittoria nella gara lunga porterebbe Bagnaia in testa alla classifica mondiale, sarebbe un boost importante dopo le due gare di Misano. Nessuno ci sta ad arrivare secondo, in particolar modo nell’ultima parte di stagione: “Arrivare secondi in questo momento significa perdere punti, per cui bisogna vincere. La stessa cosa la sa anche Martin e ormai dobbiamo fare ogni cosa al massimo”, l’analisi di Pecco. E infatti il passo della gara sprint è stato incredibile, praticamente tutti giri da qualifica fino alla fine e solo Bastianini è rimasto a contatto a circa un secondo e mezzo di distanza. Ritmo non sostenibile per tutti gli altri: “E’ stata una gara di velocità pura e il passo è stato incredibile per entrambi. Quando si guida così sei al limite e l’errore è dietro l’angolo, ma oggi è andata bene”. Gara alle ore 13 di domenica in diretta su Sky Sport. Differita tre ore dopo su Tv8.

