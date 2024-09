Moto gp, Espargaro duro con i commissari: “Sono incompetenti”

Bologna, 24 settembre 2024 – Fa ancora molto discutere il sorpasso di Enea Bastianini all’ultimo giro del gran premio dell’Emilia Romagna a Misano. In alcuni casi è stata messa in risalto la durezza del sorpasso su Martin, con tanto di contatto, in altri il fatto che Bastianini, per superare, abbia messo due ruote fuori pista. La direzione gara non ha preso provvedimenti e i piloti spagnoli hanno criticato duramente la decisione. Martin e Marquez hanno parlato chiaro dopo la gara ‘Bastianini ha messo due ruote fuori dal cordolo, questo è un precedente’, le parole dei due, e tra l’altro Jorge promette battaglia ‘se dovrò essere duro lo farò tanto la direzione gara non potrà fare nulla dopo questo precedente’. Insomma, dichiarazioni da battaglia. A queste si è accodato anche Aleix Espargaro, che è stato ancora più severo su Freddie Spencer, il capo dei giudici della direzione gara.

Sono incompetenti

Se c’è un pilota che nel paddock è sempre molto schietto e sincero nelle dichiarazioni pubbliche questo è senza dubbio Aleix Espargaro. Il pilota Aprilia da tempo è abbastanza critico con i giudici di gara, a maggior ragione su contatti e sorpassi al limite come è stato quello di Enea Bastianini domenica. Espargaro non le ha mandate a dire: “Non so cosa stia facendo i commissari – le sue parole riportate da Motorsport.com – Non ho parole, perché un pilota tocca l’altro ed entrambi vanno fuori pista e nessuno si preoccupa di indagare”. Nel mirino c’è sempre Freddie Spencer, uno dei bersagli di Espargaro che ha continuato ancora più duramente: “Sono preoccupato per il messaggio che stanno mandando a tutti i piloti – la sua chiosa – In pratica ci dicono che si può fare tutto quello che si vuole, anche far uscire un avversario. E’ pericoloso. I commissari sono incompetenti”. Ma dal 2025 ci sarà una novità, perché Freddie Spencer sarà sostituito da Simon Crafar, ex pilota del motomondiale e della Superbike. Proprio Crafar avrebbe parlato sul contatto tra Bastianini e Martin al collega spagnolo Nico Abad. Il giornalista avrebbe contatto Crafar sull’accaduto e secondo la sua versione Bastianini sarebbe stato penalizzato in qualsiasi altro giro ma non nell’ultimo. Insomma, un po’ più di libertà nell’ultima tornata. “Crafar ha detto che una manovra del genere sarebbe da drop position (posizione da cedere, ndr), in ogni momento della gara tranne che all’ultimo giro”, le parole di Abad come si legge su Formulapassion. Polemiche che si protrarranno fino a Mandalika, che si disputa da venerdì a domenica per il quindicesimo appuntamento del mondiale. Martin parte con 24 punti di vantaggio su Bagnaia, 59 su Bastianini e 60 su Marquez. Gare alle 9 del mattino sia del sabato che della domenica. Chissà se ci saranno altri duelli all'ultimo giro... Leggi anche - Moto gp, gli orari del gran premio di Indonesia