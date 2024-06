Motocross, la Ducati sa già vincere: prima con Lupino e Cairoli

E’ appena arrivata, ultima nata in casa Ducati, ma la Desmo450 MX sembra voler ricalcare in fretta le orme delle ‘sorelle’ di Motogp e Superbike. Intanto ha domincato la quarta prova del Campionato Italiano Motocross Pro-Prestige MX1, con le vittorie dell’otto volte campione Italiano Alessandro Lupino e il ritorno al successo dopo il ritiro per Tony Cairoli, nove volte campione del mondo, che ha portato il primo successo nella storia di Ducati Corse Offroad in gara 1 sulla pista toscana di Ponte a Egola.

Nella prima manche, su una pista condizionata dalla pioggia molto intensa, Lupino e Cairoli hanno centrato una partenza perfetta e poi si sono alternati al comando per sette giri, quando i commissari hanno esposto bandiera rossa per le proibitive condizioni meteo. La classifica è stata quindi congelata al passaggio precedente, con Cairoli vincitore davanti a Lupino. Nella seconda manche ancora Ducatisti in fuga, con Lupino davanti a Cairoli e poi capace di spuntarla di misura, portandosi in testa alla classifica assoluta di giornata e in vetta alla classifica del campionato, a due prove dal termine. Gli ingegneri Ducati hanno racconto dati preziosi, a maggior ragione in un contesto ambientale così estremo, in vista dell’entrata in produzione della moto nel 2025. Prossima prova del Campionato Italiano Motocross dal 31 agosto al 1 settembre a Castiglione del Lago (PG).