MotoE, rovinosa caduta di Tulovic: portato in ospedale con l’elicottero, gara fermata

Scarperia (Firenze), 1 giugno 2024 – Lukas Tulovic è stato trasportato in elicottero all'ospedale fiorentino di Careggi per essere sottoposto a ulteriori accertamenti. Il pilota tedesco che corre nella MotoE ha avuto un incidente sulla pista del Mugello di Scarperia dove è in corso il gran premio d'Italia.

Al termine del primo giro, mentre stava percorrendo la curva Bucine, l'ultima del circuito toscano, Tulovic è caduto violentemente sull'asfalto. Il pilota è stato prima trasportato al centro medico del circuito dove gli è stato riscontrato un trauma. La gara è stata fermata e verrà riprogrammata nelle prossime ore.