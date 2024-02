"MotoGP 2024: Bagnaia domina a Losail, Ducati inarrestabile. Marquez si riscatta con la Gresini"

E’ ancora super Bagnaia, miglior tempo e nuovo record della pista di Losail, nella giornata che ha chiuso la fase di avvicinamento al Mondiale 2024. La Ducati di Pecco è stata imprendibile, con il solo compagno di team, Bastianini capace di mettersi nella scia del campione del Mondo. La forza della Desmo 2024, dunque, accende i riflettori della nuova stagione. Ducati seguita comunque da una sempre più performante Aprilia (terzo tempo con Aleix Espargaro).

Bene nel time-attack anche Marc Marquez che riscatta il ritardo della giornata di lunedì e porta la sua Ducati Gresini in quarta posizione. Questo nonostante la caduta a pochi minuti dalla fine della giornata di test. Per Marc è arrivata così la prima caduta in Ducati.

Ri.Ga.