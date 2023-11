Motogp a Valencia, alle 15 la gara decisiva: a Pecco basta un quinto posto per il bis mondiale. Martin si avvicina, Bagnaia non corre rischi

dall’inviato

VALENCIA (Spagna)

Meglio non rischiare, deve essersi detto Pecco. Meglio tenere bene il conto dei punti di vantaggio, fare un po’ il ragioniere ed evitare errori, colpi di testa e provocazioni. Così la Sprint Race di Valencia ha rimandato a oggi, ultima gara dell’infinito calendario 2023, la sentenza su chi sarà il campione del Mondo. Si riparte da un vantaggio di +14 punti che Bagnaia ha su Martin, dopo che ieri lo spagnolo della Pramac ha vinto a testa bassa la gara del sabato rosicchiando sette lunghezze a un Pecco rimasto sempre lontanissimo dalla zona podio, ‘fermo’ al quinto

posto e nemmeno troppo vicino alla quarta posizione (presa dall’Aprilia di Viñales che ha messo la firma anche su una pole da record). Alla sue spalle il pacchetto di Ducati (Di Giannantonio, Bezzecchi, Zarco) che da metà Sprint in poi non sono stati in grado di dargli fastidio.

"Volevo vincere _ quasi grida Martin _ perché voglio giocarmi il titolo fino all’ultimo istante. So

che ci sono tanti punti fra me e Bagnaia, ma con questa vittoria ho fatto vedere che io ci credo". Martin (che partirà dall’ultima casella della seconda fila con Pecco in prima, al centro, con il secondo tempo in qualifica) proverà a ripetere l’impresa anche oggi e quindi vincere il Gp e sperare che Pecco rimanga indietro, ovviamente oltre la quinta posizione, piazzamento limite che il pilota Ducati potrà concedersi in caso di vittoria di Jorge. Microfono a Bagnaia. "Esatto – conferma – il mio obiettivo, in gara, provare a vincerla a parte, sarà quello di rimanere, come è stato nella Sprint, nei primi cinque, meglio se sul podio, nel caso Martin dovesse andarsene, ma…". Pecco lascia il discorso in sospeso quasi a voler sottolineare come il risultato di ieri sia stato condizionato più da un suo errore che da una scelta di non essere aggressivo. "Ho sbagliato gomma, scegliendo la media – spiega –, ma nelle libere e in qualifica erano andate benissimo. Purtroppo nella Sprint ho perso subito qualcosa e non ho avuto il modo di riprendermi, di risalire. Sono abbastanza tranquillo e quindi spero solo di dormire. Certo la pressione è tanta, ma è bello così e riuscirò a gestirla". Ieri intanto , il team di Valentino Rossi ha salutato il fratello di Vale, Luca Marini "dopo sette stagioni intense ed emozionanti". Nelle prossime ore sarà annunciato (l’accordo è già stato raggiunto) lo sbarco nel team factory Honda.

Il programma. Oggi alle 10.40 il warm up, poi le gare: Moto3, ore 12; Moto2, ore13.15; MotoGp ore 15. Diretta su SkyMotoGp, in streaming su Now e (solo le gare) in chiaro su Tv8.