Ufficiale, l’ultima gara della MotoGp si correrà a Barcellona

Roma, 5 novembre 2024 – Ora è ufficiale. La MotoGP conferma che l'appuntamento finale della stagione 2024 andrà in scena a Barcellona. Si torna al Circuit de Barcelona-Catalunya nelle date già previste per il finale della stagione, cioè dal 15 al 17 novembre, per il GP che deciderà il Campionato del Mondo. Il Gran Premio si terrà in segno di solidarietà con la Comunità di Valencia, colpita dall'inondazione.

In quei giorni secondo il calendario originale si sarebbe dovuto correre a Valencia, parte di una regione recentemente colpita da devastanti inondazioni. Trattandosi dell'ultimo Gran Premio della stagione, e considerato il contesto competitivo del Campionato e l'impatto positivo che genera questo evento – si spiega sul sito ufficiale della MotoGp – "sentiamo la responsabilità di organizzarlo per i nostri appassionati, per il paddock della MotoGP, per questo sport, e in particolare per Valencia. Invece di correre a Valencia, la MotoGP correrà per Valencia”. Per tutti coloro che sono stati colpiti e per l'intera Comunità di Valencia”.

Secondo la MotoGp, Barcellona rappresenta l'opzione più agevole per gli appassionati che stavano già pianificando di partecipare al finale di stagione della MotoGP. La posizione del circuito e la struttura offrono inoltre un'ottima ed efficiente alternativa per il personale e dal punto di vista logistico. La MotoGP – si legge nell'annuncio ufficiale della Dorna – "continua a portare avanti la propria missione per un positivo impatto su persone e luoghi, nonché sull'intero pianeta. Correre vicino alla Comunità di Valencia consentirà al paddock di procedere in questo senso in modo ancora più diretto. Ulteriori informazioni per gli appassionati che desiderano partecipare saranno diffuse il prima possibile, come anche i dettagli sulle iniziative che si svolgeranno durante il weekend per sostenere la Comunità Valenciana”.