MotoGp, Bagnaia nella storia: solo in cinque hanno vinto almeno 10 gare in un anno

Bologna, 6 novembre 2024 – Pecco Bagnaia probabilmente non riuscirà a vincere il terzo titolo mondiale di fila, troppi 24 punti di ritardo su Jorge Martin con 37 a disposizione nell’ultimo Gp di Barcellona, ma con la vittoria di Sepang è entrato di diritto nella storia del Motomondiale. Il campione del mondo in carica è infatti riuscito a vincere dieci gare stagionali, iscrivendosi nell’olimpo della disciplina assieme ad altri cinque campionissimi. Sono pochi, infatti, quelli che ci sono riusciti in una singola stagione. Bagnaia è entrato in una ristretta cerchia che comprende Giacomo Agostini, Mick Doohan, Casey Stoner e Marc Marquez.

Forza e debolezza di Pecco

Nomi da paura, di campionissimi cannibali che hanno dominato questo sport per anni. Tra loro c’è anche Pecco Bagnaia, capace in una singola stagione di raggiungere 10 Gp vinti, lasciando di fatto le briciole agli altri sulle gare lunghe. Discorso diverso sulle Sprint Race, suo vero tallone d’Achille. I dati sono questi. Contando le sole gare domenicali Bagnaia sarebbe in testa con 345 punti, 24 in più di Martin che invece ha ribaltato tutto con le Sprint Race, dove comanda addirittura con 48 punti di vantaggio su Bagnaia. Insomma, sulla classifica di Pecco pesano cinque zeri al sabato, nonostante alla fine pure lì abbia vinto tanto (sette a sei per Jorge). Se non otterrà il titolo dovrà lavorare sul sabato, ma nel frattempo ha consolidato la sua dote di pilota vincente, con dieci Gp conquistati.

I 5 Campioni delle 10 vittorie

Solo in cinque ci sono riusciti. E’ partito Giacomo Agostini, capace di vincere undici gare del campionato 1972 e in generale a quota dieci stagionali per tre anni di fila. Dopo Agostini si è arrivati a Mick Doohan che vinse cinque mondiali di fila a metà anni ’90 e conquistò 12 gran premi nel 1997, lasciandone per strada solo tre. L’erede di Doohan, partito proprio da Honda, è stato Valentino Rossi con undici vittorie nel 2001 e nel 2002 con l’ala dorata, ma anche nel 2005 con Yamaha. Ha raggiunto almeno dieci vittorie anche Casey Stoner, vincendo il mondiale nel 2007 con Ducati e nel 2011 con Honda. Infine, quello che ne ha vinte di più in una singola stagione, ovvero Marc Marquez che irruppe sulla scena della MotoGp e già nel 2014 si impose per 13 volte in totale, di cui le prime dieci di fila. Un dominio totale e incontrastato che solo Valentino Rossi andò vicino a interrompere nel 2015 con le ben note polemiche che portarono poi Jorge Lorenzo a vincere il mondiale. In sintesi, per Bagnaia resta comunque una stagione storica, indipendentemente dall’iride. Ultimo appuntamento dal 15 al 17 novembre a Barcellona per il gran premio della Solidarietà dopo l’alluvione di Valencia.

Leggi anche - Moto gp, ufficiale: l'ultimo gp sarà a Barcellona