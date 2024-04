MotoGp, Acosta vuole il record di Marquez e diventare il più giovane a vincere un gp

Bologna, 11 aprile 2024 - A Portimao è arrivato il primo podio in Moto gp per Pedro Acosta, autore di una grande prestazione, che conferma il suo talento dopo solo due gare, e abile a sfruttare il problema tecnico che ha tolto di mezzo Maverick Vinales su Aprilia. Non solo fortuna, però, perché Acosta appare un predestinato e il sorpasso su Marc Marquez lo conferma. “Ho fatto un sorpasso come quelli che faceva lui”, il commento di Pedro che mostra anche una certa personalità. Il terzo posto di Portimao ha portato il pilota della Gas Gas a battere un record: è diventato il più giovane ad andare sul podio da quando esiste la Moto gp. Acosta è infatti l’unico della storia, dal 2002 a oggi, a essere salito sul podio con meno di venti anni, battendo appunto Marquez che fece terzo in Qatar nel 2013 a 20 anni e 49 giorni, 12 giorni meglio di Fabio Quartararo che vece secondo a Barcellona a 20 anni e 61 giorni. Non è il record di sempre, perché considerando le annate antecedenti il 2002, come riporta motorsport.com, meglio di Acosta hanno fatto Randy Mamola nel 1979, podio a 19 anni e 261 giorni, ed Eduardo Salatino, podio in Argentina nel 1962 a 19 anni e 274 giorni.

Può diventare il più giovane vincitore

C’è un record assoluto che invece Pedro Acosta può portare a termine: diventare il più giovane di sempre a vincere un gran premio. Manco a dirlo, il record appartiene per ora a Marc Marquez che ha vinto ad Austin nel 2013, al gp delle Americhe sullo stesso circuito in cui si gareggerà domenica, all’età di 20 anni e 63 giorni, battendo in quel caso Freddy Spencer, che vinse in Belgio nel 1982 a 20 anni e 196 giorni, e Norifumi Abe, vittorioso in Giappone nel 1996 a 20 anni e 227 giorni. Acosta può battere questo dato di Marc Marquez considerando che compie gli anni il 25 maggio e da lì in avanti avrà a disposizione 63 giorni per battere l’otto volte campione del mondo, significa che avrà tempo fino al gran premio di Germania al Sachsenring del 7 luglio per vincere il suo primo gp. Considerando anche il gran premio delle Americhe di domenica a Austin, Pedro Acosta avrà a disposizione otto appuntamenti per diventare il più giovane vincitore di una gara Moto gp. Il calendario, oltre Austin, prevede infatti Jerez il 28 aprile, Le Mans il 12 maggio, Barcellona il 26 maggio, Mugello il 2 giugno, Kazakistan il 16 giugno, Assen il 30 giugno e appunto Sachsenring il 7 luglio. Dopo non sarà più possibile per Acosta battere il record considerando la pausa estiva fino al 4 agosto quando ci sarà Silverstone. Si parte domenica a Austin dove Marquez ha vinto sette delle dieci edizioni disputate dal 2013 a oggi.