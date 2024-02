MotoGp, Aldeguer verso Pramac nel 2025: Martin in Ducati ufficiale?

Bologna, 29 febbraio 2024 - Continua a muoversi il mercato piloti e soprattutto continua a muoversi Ducati. L’innesto di Marc Marquez in Gresini ha sconquassato il mondiale 2024 e ora dal 10 marzo ci saranno i primi responsi in pista, ma Borgo Panigale è al lavoro già sul 2025 dove potrebbero esserci succose novità. Secondo motorsport.com, infatti, Ducati avrebbe messo gli occhi su Fermin Aldeguer, pilota letteralmente sbocciato sul finale della stagione 2023 di Moto 2.

Aldeguer a Pramac, e Martin?

Fermin Aldeguer si è messo in luce come uno dei talenti più promettenti del motomondiale. Ha vinto cinque gare in Moto 2 l’anno scorso, di cui quattro consecutive, e il suo salto in Moto gp è praticamente cosa fatta nel 2025. Di lui si era parlato per il Team VR 46 dopo l’uscita di Luca Marini verso Honda, ma alla fine qualche clausola contrattuale ha portato la squadra di Rossi a scegliere Fabio Di Giannantonio, così Aldeguer è rimasto in lizza per una Ducati nel 2025, anche perché bisognerà capire se Rossi sceglierà di tornare in Yamaha come team satellite. Lo spagnolo è finito nel mirino di Gigi Dall’Igna che lo avrebbe incontrato a Bologna poco tempo fa e per lui ci sarebbe l’ipotesi di salire su una Ducati Pramac dalla prossima stagione. Al posto di chi? Attenzione a Jorge Martin, che potrebbe finire su una Ducati ufficiale dopo averla mancata nel 2023, gli è stato preferito Enea Bastianini. Il domino potrebbe essere questo: Bastianini in Aprilia, Martin in Ducati ufficiale e Aldeguer in Ducati Pramac. D’altronde, il Ceo di Aprilia Massimo Rivola non ha nascosto il suo apprezzamento per Bastianini in ottica 2025, in una strategia che porterebbe la casa di Noale ad inserire un pilota italiano in squadra. Ad Aldeguer aveva pensato anche Honda, ma alla fine è stato scelto Marini e in ottica 2025 tutto è aperto con tanti piloti in scadenza. Fabio Quartararo aspetta segnali di competitività da Yamaha, altrimenti cambierà moto, Marc Marquez valuterà questa stagione per capire se continuerà o no e in KTM potrebbe liberarsi un sedile con Jack Miller, anche se il principale indiziato resta Pedro Acosta, quest’anno in Gas Gas. Sono invece blindati Brad Binder, Johann Zarco e Luca Marini, tutti con contratti pluriennali, mentre il campione Pecco Bagnaia sarà certamente in Ducati nel 2025 ed è in atto anche una trattativa per allungare ulteriormente il contratto. Senza fretta, perché la massima concentrazione è sulla stagione 2024 per andare a caccia di uno storico tris di titoli iridati. Intanto, c’è grande curiosità per il via alla stagione che parte il 10 marzo con il gp di Losail in Qatar, pista tradizionalmente favorevole a Ducati che ha vinto quattro delle ultime cinque edizioni con Dovizioso (doppietta), Bastianini e Di Giannantonio.