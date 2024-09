Motogp, Aragon è lontana per Marquez: “Con la caduta ho rovinato il weekend”

Misano Adriatico, 7 settembre 2024 – Aragon sembra lontana. Il dominio di una settimana fa ha lasciato spazio a un nuovo errore, che può essere decisivo. Marc Marquez partirà solo nono in griglia, risultato frutto di una caduta nella Q2 nel giro che lo avrebbe portato a giocarsi una posizione tra prima e seconda fila, quindi con possibilità di lottare per il podio in Sprint Race e gara. Ma la Moto gp di oggi somiglia, per certi versi, alla Formula 1 e partire davanti è fondamentale per non perdere terreno in avvio e surriscaldare le gomme. Puntare al podio partendo da nono è quasi impossibile e anche nella Sprint Marquez ha dovuto accontentarsi del quinto posto, tra l'altro con un sorpasso all’ultimo giro su Pedro Acosta. Di fatto, quella caduta al sabato rischia di aver rovinato l’intero fine settimana del pilota di Cervera.

Marquez: “Ho distrutto tutto il weekend”

Il venerdì non era partito male per Marquez, costantemente nelle prime posizioni e con un buon ritmo sia a gomma nuova che usata. Non avrebbe dominato come ad Aragon, ma sicuramente le chance per giocarsi podio e vittoria c’erano. Tutto per Marc stava andando abbastanza bene, fino alla caduta del sabato che lo ha privato di un buon piazzamento in griglia e di una buona occasione nelle due gare. Partire in prima o seconda fila nella Moto gp moderna è tutto. Partire nono significa privarsi di ogni possibilità di vittoria tra terreno perso mentre i primi dettano il ritmo e surriscaldamento degli pneumatici, col rischio di aumento della pressione. In Sprint Race ha limitato i danni con la quinta piazza e la sensazione è che anche alla domenica non possa puntare a qualcosa di più, soprattutto su un circuito dove gli italiani vanno tutti forte. “Ci possono essere due letture per la Sprint Race partendo da noni, se arrivi quinto puoi essere soddisfatto perché a Misano è difficile sorpassare, ma se sei ambizioso e vuoi puntare al podio allora il discorso cambia”, il commento di Marc dopo la Sprint Race. Marquez è sicuramente ambizioso ed è anche molto severe con se stesso, di conseguenza non può ritenersi soddisfatto di una quinta posizione ed è critico per quella caduta che ha compromesso sabato e domenica di gara. Parole chiare quelle dell’otto volte campione del mondo: “Sono sempre autocritico, ho distrutto il mio fine settimana nella Q2 e senza quell’errore mi sarei piazzato in seconda fila. Abbiamo compromesso le nostre opzioni sia nella Sprint che nella gara della domenica”. Gare a partire dalle 11 con la Moto 3, 12.15 con la Moto 2 e 14 con la Moto gp. Tutto in diretta su Sky Sport 1, canale 210, Sky Sport Moto gp, 208, e in chiaro su TV 8.