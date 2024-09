MotoGp, Bagnaia primo a Misano: “Mi è servito per la testa”

Misano Adriatico, 6 settembre 2024 – La reazione di Pecco Bagnaia nel venerdì di Misano. Il campione del mondo ha chiuso davanti a tutti le Practice Moto gp che hanno sancito i primi dieci tempi con accesso diretto alal Q2, ma Marc Marquez e Jorge Martin si confermano avversari temibili e inseguono da vicino. Importante per Pecco aver cancellato Aragon e ritrovato fiducia con la sua Ducati. Il numero uno ha ottenuto il primo tempo con 185 millesimi su Marquez e 281 su Martin, ma l’Italia è ben presente in top five anche con Franco Morbidelli quarto ed Enea Bastianini quinto, mentre si registra la risalita Yamaha con Fabio Quartararo buon nono. Bagnaia, dunque, torna protagonista per la vittoria e già da sabato cercherà di mettere il sigillo sulla Sprint Race.

Bagnaia: “Andare forte mi dà motivazione”

Non era facile per Bagnaia approcciare il weekend di Misano dopo le polemiche di Aragon. In Spagna è andato tutto storto, a partire dallo scarso grip del circuito che ha messo in difficoltà la sua Desmosedici, per terminare con il brutto incidente con Alex Marquez nel finale di gara quando i due erano in lotta per il podio. Serviva un segnale da Pecco ed è arrivato immediatamente nel venerdì di Misano: "Mi serviva tanto per la testa andare così forte da subito – le sue parole dopo il venerdì di prove – Sono molto motivato per il weekend anche se c'è ancora tanto lavoro da fare. Però sono già andato più forte della qualifica dell'anno scorso". A Misano, per ora, tutto fila liscio, soprattutto a livello di grip. Condizioni nettamente migliori rispetto ad Aragon: "Diciamo che questo grip dovrebbe essere la normalità, non è stato normale ciò che è successo ad Aragon con sabbia e sporco", il pensiero di Pecco. Non sarà facile vincere sabato e domenica perché Marquez è secondo e Martin terzo, quindi si profila ancora un triello Ducati, con Bastianini e Morbidelli outsider. L'analisi di Bagnaia: "Bello essere di nuovo noi quattro. Ad Aragon è andato tutto storto e non sono mai riuscito a essere lì in gioco. Ma occhio a Marquez che qui è sempre andato forte". Ora per Bagnaia servirà analizzare due fattori. Uno, se prendere antidolorifici dopo la caduta di Aragon, e due quali gomme scegliere per la gara. Gli spagnoli sembrano andare forte sulla soft, lui si trova meglio con la media: "Marc e Jorge si sono concentrati sulla morbida, io mi trovo benissimo con la media. Penso che nella sprint useremo la soft mentre per la gara dovremo analizzare i dati del sabato. Antidolorifici? Per il sabato non voglio prendere niente, domenica vediamo". Sabato la Sprint Race alle ore 15, domenica la gara alle ore 14. Tutto in diretta su Sky Sport e Tv 8. Grande spettacolo a Misano.