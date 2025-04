MotoGp, carica Morbidelli: “A Jerez mi trovo bene, vogliamo confermarci dopo Losail”

Avvio di stagione oltremodo convincente per il Team Pertamina VR46. La coppia di piloti italiani sta mantenendo la squadra ad alto livello e non a caso entrambi sono in top five in classifica. Franco Morbidelli è quarto con 78 punti e tre podi totali, Fabio Di Giannantonio è quinto e sta recuperando bene dall’operazione autunnale alla spalla. Prosegue dunque la crescita del team di Valentino Rossi, che di fatto oggi è seconda forza del campionato dietro alla squadra ufficiale e con il solo Alex Marquez come incomodo. E’ soprattutto Franco Morbidelli a essere tornato ai vertici, più o meno come nel 2020 quando chiuse secondo dietro Joan Mir in classifica e l’apprendimento dell’anno scorso con la Gp24 è servito, dato che la moto è praticamente la stessa. E ora arriva Jerez, dove l’italo brasiliano anche l'anno scorso è andato forte.

Morbidelli: “Non vedo l’ora”

Un ottimo inizio di stagione per Franco Morbidelli, capace di raggiungere tre podi totali. Il primo a Termas de Rio Hondo, addirittura davanti a Pecco Bagnaia, poi i due consecutivi di Losail con il terzo posto in Sprint Race e il terzo posto in gara lunga. L'ex pilota Yamaha ha trovato nella Gp24 una moto di cui fidarsi e con cui andare forte, e il quarto posto in classifica piloti con 78 punti lo dimostra. C'è entusiasmo nel box Pertamina e Franco non vede l'ora di arrivare a Jerez: "Veniamo da un buon fine settimana in Qatar con due terzi posti e non vedo l'ora di scendere in pista a Jerez, sono impaziente e dobbiamo continuare con il buon ritmo mostrato fino a qui". Proprio in Spagna, nel 2024, Morbidelli ha cominciato a provare le prime sensazioni positive sulla moto: "L'anno scorso è stato il primo weekend in cui sono andato veloce e mi sono sentito bene sulla moto, nella Sprint ero vicino al podio, mentre la domenica sono caduto ma il ritmo era buono". Anche Fabio Di Giannantonio si sta comportando bene. Passati i primi gp dove non aveva ancora la miglior condizione fisica dopo l'operazione alla spalla, il pilota romano ha ottenuto discreti risultati con il quinto posto in classifica e a Jerez ha vinto nel 2021 in Moto 2. Anche lui vuole tornare sul podio, il potenziale c'è: "Jerez è un tracciato piccolo e tecnico e capiremo se le soluzioni che abbiamo utilizzato nelle ultime gare potranno essere positive anche per il futuro – le sue parole – Penso sarà un bel weekend e ci sarà tantissima energia per il primo gran premio europeo. Il nostro obiettivo è continuare a mostrare velocità come fatto nei weekend precedenti. Possiamo lottare per le prime posizioni". Il programma prevede la Sprint Race sabato 26 aprile alle ore 15, in diretta sia su Sky che su Tv 8, mentre la domenica gare a partire dalle 11 Moto 3, 12.20 Moto 2 e 14 Moto gp (differita su Tv8 tre ore dopo).