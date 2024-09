MotoGp, Bagnaia si salva con la soft: “Stavamo rivivendo l’incubo dell’anno scorso”

Mandalika, 27 settembre 2024 – Sospiro di sollievo per Pecco Bagnaia nel venerdì di Mandalika in Indonesia. Il numero uno, dopo una difficile practice 1 chiusa in quattordicesima posizione, ha rischiato di essere escluso dalla Q2 nella sessione di pre qualifiche, ma alla fine si è salvato con la gomma soft trovando il quarto miglior tempo. Resta però il problema della gomma media, cioè quella da gara la domenica, con Martin, Bastianini e anche Morbidelli che sul passo sono molto veloci. Bagnaia ha dunque rivissuto l’incubo del 2023 quando rimase fuori dalla Q2, tredicesimo, salvo poi portare a termine una incredibile rimonta domenicale.

Bagnaia: “Con la soft si è sistemato tutto”

Brutta prima sessione per Pecco Bagnaia e rischio nelle pre qualifiche di dover affrontare la Q1 al sabato, invece la soft ha ridato velocità al campione del mondo che si è poi classificato quarto. Insomma, problemi con la media per Bagnaia, qualcosa che dovrà sistemare in vista di domenica, mentre al sabato, tra qualifiche e Sprint Race, si userà la soft. Gli spettri del 2023 si sono materializzati per il ducatista: “Stavamo rivivendo l’incubo dell’anno scorso e con tutta la pressione che ci poteva essere – le parole di Pecco – Fortunatamente quando abbiamo montato la gomma morbida nuova tutto è tornato a posto e ne siamo venuti fuori”. Tanti tentativi per Bagnaia per far andare la media, ma niente da fare: “Abbiamo lavorato con l’elettronica ma non ha funzionato e alla fine è stata rimessa quella standard ma non riuscivo ad andare veloce. Ho avuto tanti problemi nelle curve a destra con tanta difficoltà a frenare e accelerare”, l’analisi di Pecco. Difficile per Bagnaia spiegarsi il problema, ma in un qualche modo dovrà risolverlo da qui alla gara di domenica: “Sono state provate tante cose ma nulla funzionava. Martin e Bastianini giravano con la mia stessa gomma e facevano 8-9 decimi meglio. Una differenza così è difficile da capire e mi dava fastidio. Con la soft alla fine tutto è tornato normale”. E come risolvere questa situazione? Per il momento Pecco sta pensando al sabato che potrà affrontare con la gomma soft: “Per sabato sono tranquillo, lavoreremo con al soft usata nelle libere e poi nella Sprint useremo ancora la morbida”, il commento di Bagnaia. Poi c’è la gara, e lì gli avversari sono agguerriti e vanno forte: “Non andare veloci con la media può essere un problema per la gara, ma c’è tempo per rimediare. Martin e Bastianini vanno fortissimo e avevano un ritmo fantastico, ma c’è anche Morbidelli. Da parte mia credo di essere più vicino di quanto si è visto al venerdì e non voglio pensare troppo a quanto successo oggi”.

