Diretta Motogp Indonesia oggi: super Bastianini nelle pre-qualifiche. Martin è secondo, Bagnaia quarto

Mandalika (Indonesia), 27 settembre 2024 – Enea Bastianini super a Mandalika. Il pilota della Ducati, dopo la vittoria di Misano, si conferma in grande forma anche in Indonesia, stampando il miglior tempo nelle pre-qualifiche. Secondo posto per Jorge Martin, davanti a Franco Morbidelli. Pecco Bagnaia, in difficoltà per tutta la sessione, è riuscito a piazzare la zampata nel finale di sessione: il campione del mondo entra in Q2 con il quarto tempo. Quinto posto per Marco Bezzecchi.

Come sono andate le FP1

Franco Morbidelli ha dominato la prima sessione di libere del Gp di Indonesia. Con il tempo di 1’30.689, il pilota italiano del team Ducati Pramac ha preceduto Maverick Vinales (Aprilia) e il compagno di squadra Jorge Martin. Quarto tempo per Pedro Acosta (Ktm), davanti a Johann Zarco (Honda) e Marc Marquez (Ducati Gresini). In difficoltà Pecco Bagnaia: il pilota della Ducati ha terminato la sessione al 14esimo posto. Brutta caduta per Miguel Oliveira (Aprilia), il portoghese è stato protagonista di un highside in Curva 4 e ha riportato la frattura del polso destro. Salterà così la gara in Indonesia e quella successiva in Giappone. Appuntamento alle 9 con le pre-qualifiche: i primi 10 piloti accederanno direttamente al Q2.

Motogp Indonesia, rivivi le pre-qualifiche

Motogp 2025, ecco il calendario

È stato reso noto il calendario provvisorio della MotoGp 2025 con le date e le piste della prossima stagione. I Gran premi previsti saranno 22, in 18 Paesi. Si tornerà a correre a Brno, in Repubblica Ceca. E, per la prima volta, a Balaton Park, in Ungheria. Quattro gli eventi lontani dall'Europa in apertura, altrettanti nella parte finale. Dopo i test pre campionato di Sepang e Buriram si inizierà a fare sul serio con il Gran premio della Thailandia, che riporterà il Sud-Est asiatico in apertura dopo 25 anni. A seguire Termas de Rio Hondo, in Argentina, e Austin, negli Stati Uniti. Il circus si trasferirà poi a Lusail, in Qatar, prima di sbarcare in Europa con Jerez, in Spagna, a precedere Le Mans, in Francia, dove ci si attende un nuovo record assoluto di pubblico. Quindi i Gp di Gran Bretagna e di Aragon. Nella seconda metà di giugno si correrà al Mugello, poi ad Assen per celebrare il 100° anniversario del circuito olandese. Via quindi al Sachsenring, in Germania, e poi a Brno, in Repubblica Ceca, prima della pausa estiva. La ripresa coinvolgerà il circuito del Red Bull Ring per il Gp d'Austria, seguito dal debutto di Balaton Park, in Ungheria. A seguire gli appuntamenti di Barcellona e Misano, con il Gp di San Marino. Il paddock si preparerà poi per tornare lontano dall'Europa, direzione Asia: prima Motegi, in Giappone, poi l'Indonesia. Un fine settimana di riposo permetterà a tutti di ricaricarsi in vista della trasferta in Australia, a Phillip Island. Una settimana dopo si correrà a Sepang, in Malesia. In novembre il gran finale con il Gp del Portogallo, a Portimao, e il tradizionale finale a Valencia.

Moto2

Ai Ogura, in sella alla Boscoscuro, è stato il migliore nel corso della Practice 1 di Moto2. Il pilota giapponese, attuale leader del mondiale, in 1'33"690, ha siglato, inoltre, il nuovo record del tracciato, abbattendo il precedente primato di Aron Canet (2023). Proprio lo spagnolo (Kalex, +0"057) ha chiuso al secondo posto: terzo, invece, Tony Arbolino (Kalex, +0"163). Quarto crono per lo spagnolo Fermin Aldeguer (Boscoscuro, +0"197); quindi, quinto il thailandese Somkiat Chantra (Kalex, +0"203). In top ten Jake Dixon, Senna Agius, Manuel Gonzalez, Darryn Binder e Joe Roberts. Le delusioni della giornata sono Sergio Garcia (Boscoscuro) al ventunesimo posto e Celestino Vietti (Kalex), addirittura ventitreesimo. La Moto2 tornerà in pista nella notte italiana alle ore 3:20 per il P2.

Moto3

A comandare la prima sessione è stato il rookie spagnolo, Angel Piqueras (Honda), con il tempo di 1'38"799. A completare il podio troviamo il giapponese Tatsuki Suzuki (Husqvarna, +0"299), al secondo posto, e lo spagnolo Daniel Holgado, (GasGas, +0"456), al terzo. Chiude quarto David Almansa (Honda, +0"485); quindi, quinto l'olandese Collin Veijer (Husqvarna, +0"559). Completano la top ten Scott Ogden, Matteo Bertelle (migliore degli italiani), Adrian Fernandez, David Alonso e Ivan Ortola. Undicesimo Nicola Carraro (Ktm): quattordicesimo, invece, Luca Lunetta (Honda).