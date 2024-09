MotoGp, Bagnaia: “Bene correre subito dopo Misano, ma non sarà semplice”

Mandalika, 26 settembre 2024 – Dimenticare Misano e in fretta. E’ questa la parola d’ordine di Pecco Bagnaia che ha la possibilità di resettare immediatamente con il gp di Indonesia che si terrà da domani a Mandalika. Correre subito aiuta a cancellare i brutti ricordi e la caduta di Misano 2 lo è. Domenica difficile per Bagnaia che ha avuto un problema alla gomma posteriore e poi, durante la rimonta dal terzo posto, è caduto alla Quercia lasciando per strada punti importanti nella classifica mondiale che ora vede Jorge Martin in testa con 24 punti. A Mandalika, invece, Bagnaia ha dolci ricordi perché l’anno scorso vinse rimontando dal tredicesimo posto in griglia e sfruttò la caduta di Martin, che era in testa, per imprimere una importante accelerazione nella conquista del secondo titolo consecutivo.

Bagnaia: “Bene correre subito”

Inizia la tournée asiatica per la Moto gp che ora avrà in rapida sequenza Indonesia e Giappone, poi a seguire Australia, Malesia e Thailandia prima di chiudere a Valencia in novembre. Saranno le tornate decisive per il mondiale, soprattutto per chi deve recuperare quasi un gp di ritardo. Pecco vuole dimenticare Misano in fretta: "Tornare a correre subito è un aspetto positivo – le sue parole – Possiamo lasciarci alle spalle Misano e concentrarci definitivamente su Mandalika, dove correre è sempre speciale per la passione e il calore dei tifosi. Gli indonesiani sono fantastici verso questo sport". Le difficoltà, logicamente, sono rappresentate dal meteo, che spesso è variabile. Le temperature oscillano, può sopraggiungere la pioggia senza preavviso e servirà essere pronti: "Non sarà facile perché il meteo non è prevedibile e le condizioni della pista non saranno ottimali. Lavoreremo per essere veloci fin da subito e su ogni condizione". Ma attenzione anche a Enea Bastianini. Il pilota Ducati, dopo il successo di Misano 2, sorpasso con polemiche all'ultimo giro su Martin, ha accorciato in classifica a meno 59 dal leader, superando Marc Marquez quarto a 60 punti di ritardo. Un filotto di risultati potrebbero dare alla bestia una nuova chance mondiale: "Sono contento di correre in Indonesia, paese che ama molto il motociclismo e con tifosi appassionati – le sue parole – Sono molto fiducioso per questo periodo intenso di gare, ma voglio restare con i piedi per terra e continuare su questa direzione". Dalla sosta estiva Bastianini è tornato maggiormente competitivo, soprattutto al sabato dove la qualifica è sempre stata un suo tallone d'Achille: "Stiamo lavorando bene assieme alla squadra e vogliamo continuare così. A Mandalika le condizioni della pista non saranno facili ma cercheremo di fare come sempre del nostro meglio". Si gareggia sabato e domenica in orari mattutini in Italia: Sprint Race alle 9, gara la domenica allo stesso orario.