MotoGp, Bagnaia gongola a Sepang: “Impressionato dal mio tempo”

Sepang, 7 febbraio 2024 - La soddisfazione di Pecco Bagnaia e i dubbi di Marc Marquez. Ducati esce dal secondo giorno di test a Sepang con il campione del mondo pienamente in fiducia per la Desmosedici nuova, mentre lo spagnolo prosegue nel suo periodo di adattamento alla moto 2023 e con qualche problema di troppo sul giro secco. Un grande Pecco Bagnaia nella seconda giornata in Malesia dopo il tempo delle retrovie di martedì. Il bi-campione del mondo ha ottenuto il quinto tempo con 52 giri totali, ma il suo 1’57”469, sotto la pole position dell’anno scorso, è stato ottenuto con serbatoio pieno, significa che nella terza e ultima giornata di giovedì potrebbe scendere a 1’56”. Più indietro l’otto volte iridato che ha chiuso in quattordicesima posizione a quasi un secondo di ritardo. Il migliore è stato invece Enea Bastianini con un decimo su Jorge Martin e 2 su Brad Binder, mentre Aleix Espargaro ha fatto salire l’Aprilia in quarta piazza.

Bagnaia: “Impressionato dal mio tempo”

Decisamente soddisfatto Pecco Bagnaia delle evoluzioni portate da Ducati sulla Desmosedici. Il motore continua a crescere, soprattutto in termini di erogazione, e anche l’aerodinamica per ora sembra funzionare. Le sensazioni di Pecco sono tutte positive e ora si tratta di lavorare sul set up per migliorare i piccoli dettagli, che comunque possono fare la differenza. Qualcosa si può ancora sistemare in frenata, ma in generale il tempo del campione del mondo, a serbatoio pieno, impressiona: “Un anno fa ero preoccupato della situazione, oggi invece sono impressionato dal mio tempo fatto a serbatoio pieno - le sue parole dopo la seconda giornata - Penso sia qualcosa di incredibile girare in 1’57”4 in queste condizioni e siamo in una situazione migliore rispetto al 2023”. Per Pecco funziona tutto, la potenza è ben sfruttata e la carena ha prodotto buoni risultati: “Mi sento bene con tutto, è stata migliorata l’erogazione e la nuova carena ha grande potenziale. Dobbiamo lavorare sul setting per migliorare un po’ il feeling in frenata, ma ci siamo. Anche lo scarico mi piace”.

Non ancora a posto Marc Marquez. Ieri tanti problemi tecnici per il pilota spagnolo, fresco di passaggio nel Team Gresini, mentre oggi qualcosa di meglio si è visto anche se restano difficoltà sul giro secco. Non è riuscito a scendere sotto l’1’58” Marquez che ha parlato così dopo 72 giri percorsi, più di tutti gli altri: “Sono abbastanza contento, ma forse ho fatto troppi giri - le sue parole - Devo ancora capire la moto, diciamo che in termini di ritmo non è male ma sul giro secco devo ancora capire tante cose”. E sulla lotta al titolo Marquez vuole mantenere il profilo basso: “Le aspettative sono alte ma vengo da tre anni difficili. Ci sono gare dove farò fatica e forse passerò dalla Q1 e quello che è successo a Valencia non era normale. Per ora non sono abbastanza veloce per pensare al mondiale”. Giovedì terza e ultima giornata di test.