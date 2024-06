MotoGp, Bastianini e Vinales in Ktm. Beirer: “Contenti di averli con noi”

Bologna, 13 giugno 2024 – Effetto domino scatenato dalla scelta di Ducati di inserire Marc Marquez nella squadra ufficiale al fianco di Pecco Bagnaia. A cascata c’è stato il passaggio di Enea Bastianini in KTM e quello di Jorge Martin in Aprilia, ma non solo, perché Noale ha visto l’uscita di scena di Maverick Vinales che ha deciso di sposare la causa austriaca che schiererà quattro moto ufficiali dal 2025 grazie al Team Tech 3, pronto a sostituire il marchio Gas Gas. Notizia ufficiale da qualche ora che Bastianini e Vinales condivideranno lo stesso box sotto il nome di Red Bull KTM Tech 3. Soddisfazione in casa austriaca, il marchio si rafforza in MotoGp e si consolida ad alti livelli.

Beirer: “Contenti di Bastianini e Vinales"

Il responsabile Pit Beirer ha una missione: vincere il mondiale. Sta rafforzando il nome Ktm, ha in faretra il baby fenomeno Pedro Acosta e con l’arrivo di Bastianini e Vinales ha portato altri due grandi piloti in casa austriaca. Sarà di nuovo Ktm, non Gas Gas, e con il marchio Red Bull a dare un timbro di qualità e ambizione al progetto: “Siamo molto contenti di aver portato Bastianini e Vinales nel nostro progetto e aver dato loro il pieno supporto della fabbrica per perseguire i rispettivi obiettivi e le massime prestazioni – le parole di Beirer direttore degli sport motoristici Ktm - Stiamo parlando di due dei piloti più veloci al mondo e per noi è un complimento questa fiducia. Abbiamo creato una operazione di grande livello con Red Bull e Tech 3 ed è tempo di rafforzare il nome Ktm nel motomondiale”. Molto soddisfatto anche Nicolas Goyon, team manager di Tech 3, che punta a tornare alla vittoria di gran premi. Lo ha fatto in passato con il marchio KTM e dal prossimo anno con la denominazione Red Bull c’è aria di ambizione in grande stile. Insomma, il noto marchio di bibite vuole vincere sia in Formula 1 sia in Moto gp. Bastianini ha già lottato per il mondiale nel 2022, è tornato competitivo nel 2024 e ha già vinto gran premi. Vinales ha vissuto un periodo buio in Yamaha ma si è rigenerato in Aprilia ed è tornato competitivo. Una bella coppia di piloti: “Torneremo a Ktm il prossimo anno e non dimentichiamo che le nostre prime vittorie in Moto gp sono arrivate con il colore arancione. Siamo orgogliosi che questi due grandi piloti ci abbiano dato fiducia, dimostra che la strada intrapresa è quella giusta. Ringraziamo Pierer Mobility per la massima qualità nel supporto di questa operazione e Red Bull per la dedizione al nostro progetto”.