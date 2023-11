MotoGp, Di Giannantonio firma per Rossi: è il sostituto di Marini in Mooney

Valencia, 27 novembre 2023 - Un pilota esce, uno arriva. Luca Marini, il fratello di Vale Rossi, ha firmato per la Repsol Honda e andrà a sostituire Marc Marquez, così il Team Mooney ha ufficializzato l’arrivo per il 2024 di Fabio Di Giannantonio. Un altro pilota italiano va a comporre la line up della squadra del Dottore assieme al confermatissimo Marco Bezzecchi. Di Giannantonio ha rischiato di rimanere a piedi dopo l’arrivo in Gresini di Marc Marquez, ma le recenti prestazioni e una moto che si è liberata lo hanno fatto ritornare in sella per il 2024. Dopo una prima parte di stagione difficile, miglior risultato ottavo posto in Francia, Di Giannantonio si è sbloccato dopo la notizia del passaggio di Marc Marquez sulla sua moto. E’ come se Diggia si fosse tolto un peso. Infatti da lì in avanti ha cominciato a volare. Prima un sesto e un quarto posto in Indonesia, poi il podio a Philip Island, il suo primo in Moto gp, infine due weekend ottimi tra Qatar e Valencia. A Lusail Fabio ha vinto il suo primo gran premio dopo il secondo posto in Sprint Race, mentre a Valencia ha chiuso con un sesto e un secondo, ma successivamente il podio gli è stato tolto per la pressione irregolare dello pneumatico. La retrocessione in quarta posizione non ha scalfito la decisione del Team Mooney, che ha visto in lui un pilota di valore. Le ultime settimane hanno dunque convinto la squadra di Rossi ad offrirgli una possibilità dopo l’uscita di Luca Marini, pilota Academy che il Dottore continuerà ad aiutare nonostante il passaggio in Honda: Di Giannantonio potrà continuare a guidare una Ducati. In questa stagione ha avuto la versione 2022, dal prossimo anno guiderà la 2023, cioè quella che Bagnaia ha portato in trionfo. Ha davvero rischiato di restare a guardare, sperando in qualche chiamata successiva, e quando esci dal giro rischi di doverti affidare ad altre categorie, sopratutto con i giovani rampanti che salgono dalla Moto 2, ma Fabio è stato bravo a guadagnarsi un posto con i risultati e con il talento che ha dimostrato di avere. La pattuglia italiana dunque resta intatta, considerando che Franco Morbidelli salirà sulla ducati Pramac come compagno di Jorge Martin. Per quanto riguarda Di Giannantonio, il primo contatto con il team avverrà nei test di Valencia di martedì, dove si scopriranno i primi parametri, senza dimenticare che ci sarà grande interesse per Marc Marquez sulla Ducati e per Pedro Acosta che guiderà la Gas Gas, cioè KTM, del team Tech 3. Insomma, la stagione è appena finita ma quella nuova sta già per partire prima della sosta invernale. E Di Giannantonio si accasa con il nove volte campione del mondo Valentino Rossi.

