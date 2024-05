MotoGp, Martin cannibale a Le Mans: Sprint e gara. Le pagelle del Gp di Francia

Le Mans, 12 maggio 2024 - Jorge Martin ha chiuso il week end sul circuito di Le Mans al meglio firmando la doppietta Sprint Race e gara. Il pilota spagnolo della Ducati griffata Prima Pramac non ha avuto rivali, mentre dietro è stata battaglia tra Marc Marquez, Ducati del Team Gresini, e Francesco Bagnaia, Ducati ufficiale, con Pecco beffato nell'ultima curva in staccata. Quarto posto per l'altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini davanti a Maverick Vinales (Aprilia). Poi Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli, Brad Binder, Aleix Espargaro e Alex Marquez.

Le pagelle di Riccardo Galli

Jorge Martin 10

Un leone. Indomabile e prepotente. Gara perfetta a livello tattico. Si difende, attacca e allunga. Fenomenale e vero favorito al titolo

Marc Marquez 9

Ormai è tornato il Re Marc sperduto nelle ultime stagioni in Honda. La zampata a Bagnaia nel finale è un timbro sulla sua voglia di essere di nuovo il numero uno.

Enea Bastianini 8

Vede il podio sull’orizzonte e non lo agguanta per una penalità. Soffre il fatto di non essere più la prima scelta du Ducati ma questo gli sta diventando una motivazione micidiale.

Pecco Bagnaia 7,5

Terzo, e non è poco. Ma non basta. Non può bastargli. E’ il padrone della gara fino a quando Martin e Marquez si scatenano. Ed è costretto a rivedere la sua ambizione da possibile vincitore.

Fabio Di Giannantonio 7

Concentrato e pronto a dire la sua a muso duro anche davanti ai big. Prova di cuore e orgoglio. Bravo e concreto.

Franco Morbidelli 7

Che bello rivederlo nella bagarre dei migliori. Franco sta crescendo. Sta prendendo la mano della sua Ducati Pramac e magari, zitto zitto, un pensiero a qualche podio in qualche posto, lo sta facendo

Maverick Vinales 6

Fa il massimo, ma non si accontenta. E sbaglierebbe a farlo, perchè l’Aprilia ha l’obbligo e la possibilità di puntare a qualcosa in più del quinto posto

Marco Bezzecchi 4

Doppia caduta tra Sprint e gara. Peccato perché Bez a Le Mans era atteso fra i protagonisti. Si mangia le mani perché ora che stava risorgendo è ricaduto nel buio.

Pedro Acosta 4

Troppa pressione o troppa foga. Fatto sta che Pedrito si butta via e butta via un Gp che avrebbe potuto chiudere in una posizione di pregio. Gestire la tensione nervosa è obbligatorio per un aspirante campione.

Luca Marini 2

In realtà il voto è tutto per la sua Honda che addirittura ha fatto passi indietro rispetta a quella del 2023. Il fratello di Vale sta vivendo un incubo. Come uscirne?