MotoGp, Lorenzo: “Ducati vuole tenere tutti i piloti, ma sarà difficile”

Bologna, 19 maggio 2024 - Una scelta difficile per Ducati che, al fianco del campione del mondo Pecco Bagnaia, deve decidere se confermare Enea Bastianini oppure promuovere Jorge Martin. Decisione campale, perché il pilota spagnolo del team Prima Pramac, se non venisse promosso in Lenovo, lascerebbe Borgo Panigale andando a rinforzare uno degli altri marchi. Ducati non vorrebbe, ma l’unica soluzione è inserirlo nel team ufficiale e lasciare Bastianini a piedi oppure in un team satellite. Di questo intrigo ha parlato Jorge Lorenzo a Dazn Spagna e per lui, tra l’altro ex Ducati, l’idea è provare a tenerli tutti e quattro, ma probabilmente non sarà possibile.

Lorenzo: “Martin senza il team ufficiale se ne andrà”

La situazione per Ducati è chiara: se non promuoverà Martin nel team ufficiale non riuscirà a trattenerlo. Lo spagnolo, dunque, rischia di andare a rinforzare un altro marchio ed è una situazione che Borgo Panigale vorrebbe evitare, ma così facendo dovrebbe sacrificare Enea Bastianini, promosso a fine 2022 proprio in una scelta con Martin. La bestia ha vissuto una stagione difficile nel 2023 a causa di due infortuni, e praticamente non era giudicabile, ma Martin preme per soffiargli il posto perché guida già una moto ufficiale ma vuole farlo al fianco di Bagnaia nel team ufficiale. Ducati non vorrebbe perdere nessuno, perché sono quattro piloti di talento, compreso Marc Marquez e c’è il rischio che uno o due di loro possano andare in un marchio rivale, rinforzando altri e indebolendo Ducati. La soluzione può essere promuovere Martin e al tempo stesso garantire a Bastianini e Marquez due moto ufficiali in un team satellite. “Ducati vorrebbe tenerli tutti e quattro. L'ideale per loro sarebbe vestirli tutti e quattro di rosso, ma non è possibile a causa dei regolamenti, quindi devono sceglierne uno - il commento di Lorenzo - Uno penso andrà via e gli altri tre rimarranno. Se Martin non verrà promosso se ne andrà e penso che anche Bastianini lascerà Ducati in caso di sostituzione”. Più facile la situazione per trattenere Marc Marquez, il quale sarebbe disposto a rimanere in Ducati in un team satellite a patto di avere una moto aggiornata. Anche Lorenzo la pensa così: “Marquez può restare senza team ufficiale, ma vuole una moto 2025. La cosa più logica sarebbe promuovere Martin in rosso e mettere Marquez su una moto uguale ma in Gresini o Pramac”. Ma anche il mercato team è in fermento, perché Yamaha vuole tornare ad avere due moto satelliti e, dopo il no di VR 46, che resterà Ducati, c’è l’ipotesi Prima Pramac. A quel punto i team satelliti Ducati resterebbero due, ovvero Gresini e VR 46, ciascuna con una moto 2025 e una 2024. Potrebbe comunque saltare fuori una situazione utile con Marquez in Gresini con moto 2025, anche se resterebbe il sacrificio di Bastianini in favore di Martin. Enea ha comunque sul piatto un forte interessamento di Aprilia.