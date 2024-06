MotoGp, Martin e la stoccata a Ducati: “In Aprilia mi hanno voluto davvero"

Assen, 28 giugno 2024 – Rivoluzione in griglia dal 2025. Ducati perde tre piloti che vanno a rinforzare due marchi diversi, Aprilia e KTM, dopo la promozione di Marc Marquez che va a comporre con Pecco Bagnaia una coppia da sogno, ma anche col rischio che possano stravolgersi gli equilibri interni. Di sicuro, per soddisfare le richieste dell’otto volte campione del mondo Borgo Panigale ha sacrificato tre giovani piloti di talento. Jorge Martin e Marco Bezzecchi, passati in Aprilia, ed Enea Bastianini, nuovo pilota KTM. Proprio Jorge Martin è il leader del mondiale con la Ducati Pramac e potrebbe lasciare la Desmosedici portando con sé il numero uno. Ad Assen è ripartita la lotta interna con Martin in testa su Bagnaia e Marquez, ma il numero 89 non ha lesinato qualche stoccatina a Borgo Panigale.

Martin: “In Aprilia mi hanno voluto”

È cambiato qualcosa da Barcellona al Mugello. Ducati sembrava inizialmente aver scelto Martin per la moto ufficiale, ma successivamente quella strada è stata messa in dubbio dal no di Marquez di trasferirsi in Pramac seppur con una moto aggiornata 2025. A quel punto Jorge ha deciso di prendere in mano l’iniziativa e uscire di scena, accettando Aprilia. D’altronde, lo aveva promesso: 'senza moto rossa cambio marchio'. Odorando la possibilità che quella chance sarebbe finita nelle mani di Marquez Jorge ha preso la decisione finale. Il racconto di Martin: “Sono arrivato al Mugello che le informazioni erano cambiate nel corso del weekend – le sue parole – Allora ho capito che il mio futuro non era chiaro e ho dovuto prendere una decisione. È stato frustrante perché ti rendi conto che nella vita le cose non sempre vanno come vorresti”. Martin ci ha provato in tutti i modi a convincere Ducati, soprattutto nell’ultimo anno e mezzo con un mondiale sfiorato e l’attuale leadership in classifica: “Dopo quattro anni che cercavo di arrivare alla moto ufficiale ho capito che non ero la scelta per Ducati e ho preso la decisione miglior decisione possibile. Penso che nei prossimi anni sarò felice”. E qui arriva la stoccatina a Ducati: “Vado in una scuderia dove mi vogliono davvero e mi sento desiderato – il messaggio di Martin a Borgo Panigale – Non so cosa sia successo, perché ho parlato con Ducati a Barcellona ed era tutto chiaro, ma al Mugello ho deciso che non volevo parlare del mio futuro. Aspettavo da tempo di entrare nel team ufficiale ma ho capito che non sarebbe mai successo”. L’uscita di scena, però, non proibirà a Martin di giocarsi tutte le sue carte iridate nella seconda parte di stagione: “Voglio finire la stagione al massimo, darò il 100% fino alla fine”.

