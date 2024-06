MotoGp, Martin distratto dal mercato: “Voglio chiudere il discorso il prima possibile”

Mugello, 3 giugno 2024 - Ducati vicina alla scelta di affiancare uno tra Marc Marquez e Jorge Martin a Pecco Bagnaia. La decisione appare presa, cioè sostituire Enea Bastianini, e il duello tra i due spagnoli potrebbe vedere vincente l’otto volte campione del mondo. L’idea iniziale di Ducati, come aveva sottolineato Gazzetta prima del weekend del Mugello, era quella di inserire Marquez nel team Prima Pramac con moto 2025 e Jorge Martin nel team ufficiale, come da sua richiesta. Ma il pilota di Cervera, subito interpellato nel giovedì del gran premio d’Italia, ha chiuso ad ogni ipotesi: “Pramac non è una opzione, ho le idee chiare”. E se Marquez non va in Pramac in qualche modo bisognerà provare a tenerlo e non resta altro che inserirlo in Lenovo al fianco di Bagnaia. Jorge Martin, dunque, rischia di veder sfumare il suo sogno di salire sulla moto rossa e per la seconda volta dopo che anche nel 2022 uscì sconfitto dal ballottaggio con Bastianini.

Martin: “Le voci distraggono, prima di Assen voglio decidere”

E’ stato un weekend difficile dal punto di vista mentale per Jorge Martin al Mugello. Le voci, le distrazioni sul futuro lo hanno penalizzato il venerdì e solo la domenica si è tranquillizzato. In generale, il pilota Pramac vuole firmare il suo nuovo contratto entro Assen: che sia con Ducati o che sia con KTM. Infatti, se Martin non venisse scelto per la moto rossa deciderebbe senza indugi di cambiare marchio, passando probabilmente agli austriaci che lo hanno da tempo puntato. In soli tre giorni tutto è cambiato. Giovedì il prescelto per sostituire Bastianini era lui, ma Marquez si è negato all’ipotesi Pramac e ora è diventato lui il favorito alla moto rossa del team Lenovo. In ogni caso, da qui al 28 giugno, data del venerdì di Assen, Martin vuole arrivare con una firma e un contratto in tasca. “E’ stato un weekend difficile - le sue parole - Non ho potuto rimanere concentrato al 100% sulla guida e alla fine tutte le informazioni che ti arrivano ti condizionano. Venerdì ho sofferto molto”. La missione ora è chiarissima: trovare una soluzione entro Assen. Se Marquez sarà il prescelto da Ducati, Martin traslocherà e probabilmente firmerà per KTM. Di fatto, Borgo Panigale rischia di perdere due piloti forti come Bastianini, vicino ad Aprilia, e appunto Martin: “Il mio obiettivo ora è chiudere ogni discorso sul futuro - ancora Martin - La mia idea è definire quanto prima la situazione perché al Mugello è stato un weekend difficile fuori dalla pista”. Quello che forse sembrava certo il giovedì, cioè lui in Lenovo, probabilmente è diventato quasi impossibile al venerdì, quando le quotazioni di Marquez sono salite: “Alla fine il weekend lo abbiamo portato a casa, ma spero di risolvere presto. Voglio arrivare ad Assen con la mente libera e sarà importante aver firmato il nuovo contratto. Venerdì è stato complicato, poi sabato e domenica è andata meglio e quando sei più calmo arrivano anche i risultati”.