MotoGp, la prudenza consiglia Martin: “Meglio quarto che per terra”

Motegi, 5 ottobre 2024 – Si conferma un weekend difficile per Jorge Martin a Motegi. Il leader del mondiale ha faticato molto sul passo al venerdì, ammettendo chiaramente ‘non ho fiducia sulla moto’, la qualifica lo ha poi visto cadere nella seconda run e l’undicesimo posto in griglia complica qualsiasi piano per la vittoria. Così, Jorge è entrato in modalità gestione per limitare i danni. In parte ce l’ha fatta con il quarto posto in Sprint Race che gli consente di mantenere quindici punti di vantaggio su Pecco Bagnaia, il vincitore sfruttando la caduta di Acosta. Poi anche qualche goccia di pioggia che ha consigliato a Martin di essere prudente e attento.

Martin: “Meglio quarto che cadere”

Ha probabilmente fatto il massimo Jorge Martin. Partito undicesimo, il leader del mondiale ha sfruttato una grande partenza per superare tre o quattro piloti, poi ci ha messo il resto tra curva e curva 2, con l'ultimo sorpasso a Franco Morbidelli dall'esterno che gli ha permesso di mettersi in scia ai primi tre. Da dietro, solo Marc Marquez è riuscito a superarlo e il quarto posto finale lo soddisfa: "Il sabato è stato complicato dalla caduta in qualifica – le parole di Martin a Sky Sport – Purtroppo ho fatto un errore e alla fine lo paghi. Sono riuscito a recuperare posizioni alla partenza ma poi è arrivata un po' di pioggia e mi è mancata fiducia. Non me la sono sentita di spingere". Jorge dovrà comunque ritrovare fiducia per la gara perché davanti vanno veloci e oltre alle solite Ducati c'è anche la KTM di Acosta: "Per domenica ho visto molte cose che mi possono aiutare, ma penso sarà più difficile. Dovrò partire bene un'altra volta", la risposta del leader. Insomma, è un gp di gestione per Martin che non vuole commettere errori: "Non volevo cadere come Acosta e preferisco un quarto posto che andare in terra – ancora Jorge – Quando arriva qualche goccia di pioggia Marquez è velocissimo e probabilmente, senza il duello con Enea, avrebbe vinto. Penso che la domenica le condizioni saranno migliori". Il pilota Pramac sembra pagare un paio di decimi sul passo, ma le strategie per la gara saranno totalmente diverse, a partire dalla gomma che dovrebbe essere la media. E il degrado a Motegi è elevato, servirà gestire: "Posso migliorare tante cose sulla moto, soprattutto sulle mappature. Sarà una gara lunga e con tanto degrado e servirà stare molto attenti. Spero di andare più forte", la chiosa dello spagnolo. Appuntamento fissato alle ore 7 del mattino in Italia con la gara Moto gp, in diretta sui canali Sky Sport, mentre in chiaro la differita sarà su Tv 8 a partire dalle ore 14 del pomeriggio. Bagnaia contro Martin, partendo da meno quindici.