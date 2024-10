MotoGp Giappone, Pedro Acosta conquista la sua prima pole. Secondo Bagnaia, solo 11esimo Martin. La griglia

Motegi, 5 ottobre 2024 - In MotoGp, Gran Premio del Giappone, prima pole position del giovane spagnolo Pedro Acosta (GasGas/KTM-Tech3). Secondo in griglia a Motegi c'è il campione in carica Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) e terzo Maverick Vinales (Aprilia). Quarto tempo per Enea Bastianini piazzatosi davanti a Brad Binder (Ktm), il più veloce ieri nella Practice. Sesto Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac), settimo Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) e ottavo Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina VR46). Nono Marc Marquez (Ducati-Gresini) dopo aver visto cancellare il suo record del circuito per aver superato la pista in una curva. Decimo Alex Marquez (Ducati Gresini). Solo undicesimo Jorge Martin (Ducati-Pramac), vittima di una caduta.

La griglia di partenza

Prima fila 1. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1'43"018 alla velocità media di 167.7 km/h. 2. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1'43"264 3. Maverick Vinales (Esp) Aprilia 1'43"441

Seconda fila 4. Enea Bastianini (Ita) Ducati 1'43"539 5. Brad Binder (Rsa) Ktm 1'43"661 6. Franco Morbidelli (Ita) Ducati 1'43"828

Terza fila 7. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 1'43"998 8. Marco Bezzecchi (Ita) Ducati 1'44"073 9. Marc Marquez (Esp) Ducati 1'44"136

Quarta fila 10. Alex Marquez (Esp) Ducati 1'44"263 11. Jorge Martin (Esp) Ducati 1'44"303 12. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 1'44"497

Live

Moto2

Jake Dixon (Kalex), col tempo di 1'52"693 è stato il più veloce nel Q2 in Moto2. In seconda posizione in griglia c'è l'olandese Zonta Van den Goorbergh (Kalex, +0"006) e terzo Aron Canet (Kalex, +0"307).

La griglia di partenza: 1 ^ fila 1. Jake Dixon (Gbr) Kalex in 1'52"693 alla velocità media di 153.3 km/h 2. Zonta Van den Goorbergh (Ned) Kalex 1'52"699 3. Aron Canet (Esp) Kalex 1'53"000 2 ^ fila 4. Joe Roberts (Usa) Kalex 1'53"002 5. Izan Guevara (Esp) Kalex 1'53"116 6. Diogo Moreira (Bra) Kalex 1'53"126 3 ^ fila 7. Barry Baltus (Bel) Kalex 1'53"174 8. Alonso Lopez (Esp) Boscoscuro 1'53"385 9. Ai Ogura (Jpn) Boscoscuro 1'53"894 4 ^ fila 10. Tony Arbolino (Ita) Kalex 1'54"056 11. Celestino Vietti (Ita) Kalex 1'54"233 12. Marcos Ramirez (Esp) Kalex 1'54"293.

Moto3

Lo spagnolo Ivan Ortola (Ktm) ha conquistato la pole position con il tempo di 1'54"761. Secondo l'olandese Collin Veijer (Husqvarna, +0"356), e terzo il leader del mondiale, David Alonso (CFMOTO, +0"409).

La griglia di partenza: 1 ^ fila 1. Ivan Ortola (Esp) Ktm in 1'54"761 alla velocità media di 150.6 km/h. 2. Collin Veijer (Ned) Husqvarna 1'55"117 3. David Alonso (Col) CFMOTO 1'55"170 2 ^ fila 4. Angel Piqueras (Esp) Honda 1'55"485 5. Ryusei Yamanaka (Jpn) Ktm 1'55"494 6. Joel Kelso (Aus) Ktm 1'55"679 3 ^ fila 7. Adrian Fernandez (Esp) Honda 1'55"928 8. David Munoz (Esp) Ktm 1'55"931 9. Daniel Holgado (Esp) GasGas 1'56"165 4 ^ fila 10. David Almansa (Esp) Honda 1'56"234 11. Stefano Nepa (Ita) Ktm 1'56"331 12. Luca Lunetta (Ita) Honda 1'56"360.