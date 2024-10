MotoGp Giappone, Martin è meno sicuro del solito: “Non ho fiducia sulla moto”

Motegi, 4 ottobre 2024 – Una situazione oggi ribaltata rispetto a una settimana fa. Il venerdì di Motegi ha messo in difficoltà Jorge Martin esattamente come il venerdì di Mandalika aveva creato non pochi problemi a Pecco Bagnaia. E poi c’è il meteo, sempre molto variabile in Giappone. Infatti, pioggia nella prima sessione, poi pista in via di asciugamento nella seconda. Alla fine entrambi hanno trovato un posto in Q2, ma il feeling appare diverso. Venerdì soddisfacente per Bagnaia, che è parso in ritmo con la sua Desmosedici sul tracciato asiatico, meno per Jorge Martin che ha faticato molto sul passo gara. Il time attack lo ha portato senza troppi patemi in Q2, ma le sensazioni del leader del mondiale non sono positive.

Martin: “Non ho fiducia”

Tante le difficoltà di questo weekend per i piloti, perché da un lato c’è da trovare la gomma utile per domenica, probabilmente la media se ci sarà asciutto, ma dall’altro servirà farsi trovare pronti anche sul bagnato, perché la pioggia potrebbe fare capolino al sabato. Insomma, diversi grattacapi. Per ora ne ha molti di più Jorge Martin rispetto a Pecco Bagnaia: “E’ stata una giornata difficile per me – le sue parole – La mattina non c’erano belle condizioni e nel pomeriggio mi è mancato il ritmo. Mi sento bene sul giro secco ma non ho fiducia nella moto sul passo”. Non ha avuto problemi a entrare in Q2, terzo a poco più di un decimo, ma nella notte lo spagnolo dovrà trovare una soluzione alle sue incertezze sull’anteriore: “Non ho ritmo e la moto davanti si blocca molto. Fare 24 giri così sarebbe complicato e quindi spero di riuscire a fare un passo avanti”, i timori di Jorge. Dall’altra parte c’è invece un Bagnaia più forte e veloce rispetto all’Indonesia. Il campione del mondo in carica ha giudicato ‘molto positivo’ il venerdì di Motegi e anche Martin si è accorto della forza del numero uno: “L’ho visto più veloce rispetto a una settimana ed essendo il mio rivale proverà ovviamente a fare meglio di me. Le mie sensazioni non sono buone, ma è stato un bene aver fatto un buon giro veloce”. Martin, inoltre, ha ricevuto un’altra notizia sul suo futuro, quando cioè passerà in Aprilia. Il nuovo direttore tecnico di Noale sarà Fabiano Sterlacchini che sostituisce Romano Albesiano che andrà in Honda. Jorge ha commentato così: “Non ho ancora parlato con lui, io arriverò in Aprilia a novembre con i test ma penso che Fabiano abbia molta esperienza dopo essere stato con Ducati e KTM”. Gli orari del Giappone. Qualifiche a partire dalle 3.50 di notte, poi Sprint Race alle 8. Domenica gara alle ore 7 del mattino in Italia. Diretta sui canali Sky Sport. In chiaro diretta su Tv 8, canale 8, di qualifiche e sprint race del sabato, mentre la domenica differita della gara.

