Moto gp, carica Bagnaia: “Motegi tra le piste preferite. Sono pronto”

Motegi, 3 ottobre 2024 – Viste le difficoltà, aver accorciato di tre punti il distacco a Mandalika può aver dato a Pecco Bagnaia un’altra possibilità a Motegi per il terzo titolo iridato. Difficile il weekend indonesiano, dove il campione del mondo è andato in difficoltà fin dal venerdì, trovando al sabato preziosi punti in Sprint Race, con caduta di Martin, e in gara lunga un utile terzo posto per tenersi a 21 punti dallo spagnolo, distacco colmabile. Adesso si chiude il trittico di gare consecutive con il gran premio del Giappone a Motegi, tracciato che piace a Pecco ma che un anno fa ha visto Martin fare doppietta. Non sarà facile, ma il campione del mondo dovrà provare ad accorciare ancora il divario, partendo in maniera convincente fin dalle libere del venerdì. E’ ormai duello.

Bagnaia: “Motegi mi piace”

Il calendario si avvia alle ultime curve verso Valencia a novembre, su tracciati dove in teoria Martin si trova meglio, ma dall’altra parte Pecco è specialista delle volate iridate avendo rimontato sia su Quartararo nel 2022 e proprio su Jorge l’anno scorso. Si va a Motegi, tracciato che piace a entrambi. Ora la lotta è racchiusa a un duello vista la caduta di Bastianini a Mandalika e le difficoltà di Marquez in qualifica e Pecco punta a un fine settimana di livello per accorciare il distacco in classifica. Servirà essere pronti fin da subito: “Il Giappone è tra le piste preferite – le sue parole – Rispetto a Mandalika il clima è diverso e penso che anche le condizioni della pista saranno diverse. Attenzione anche alla possibile pioggia e da parte nostra dovremo essere pronti per ogni situazione”. Rispetto all’Indonesia, Bagnaia dovrà trovare ritmo e feeling fin dal venerdì, aspetto che è mancato una settimana fa: “Lo scopo è essere pronti fin da subito, serve andare forte dal venerdì che è quello che ci è mancato a Mandalika. Non vedo l’ora di tornare in pista”. Sembra invece uscito dalla lotta mondiale Enea Bastianini, che in Indonesia è caduto nel tentativo di andare a riprendere Acosta e Martin che erano in testa. L’obiettivo è dimenticare e resettare subito quanto successo a Mandalika: “E’ un bene tornare in pista subito per cancellare l’Indonesia – il suo commento – Motegi mi piace e sono contento di tornarci dopo due anni. Purtroppo il distacco in campionato inizia a essere elevato, ma matematicamente è ancora tutto possibile. Daremo il massimo e ci proveremo”. Appuntamenti mattutini per gli appassionati: le qualifiche della Moto gp partiranno alle 3.50 del sabato con la Q1 (Q2 alle 4.15), mentre la Sprint Race sarà alle 8, domenica gara lunga alle ore 7 della mattina. Diretta a pagamento su Sky Sport, in chiaro per la Sprint Race su Tv 8. Domenica differita delle gare sempre su Tv 8. Leggi anche - Moto gp, torna Martinator ma Pecco è sempre lì